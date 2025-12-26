突破路窄公車多瓶頸 新北跨局處助淡水新民街70戶污水接管

新民街222巷路面污水工程開挖施工。（圖：新北市水利局提供）

▲新民街222巷路面污水工程開挖施工。（圖：新北市水利局提供）

新北市水利局二十六日表示，近期完成淡水區新民街二二二巷及二二六巷污水接管工程。由於該區域巷道狹窄，且位處大型公車行經的主要路徑，佈設污水管段施工難度極高，經水利局施工團隊與交通局及公車業者辦理三次會勘，最終達成公車改道共識並順利完工，成功協助該區域七十戶住家解決污水排放問題。

水利局長宋德仁表示，新民街路幅狹小且鄰近真理大學與新興國小，特別採取「避開校園高峰」策略。經三次現勘協調，以影響站點最少為原則，達成五條公車路線改道共識，並特意選定在今年七月暑假期間進場施工，利用學生放暑假、公車乘車人潮較少的離峰空檔施作，成功在不影響師生通勤的前提下，完成關鍵管網佈設。

廣告 廣告

宋德仁說明，為避免工程導致民眾通勤混亂，水利局於施工前一個月即提前拜訪受影響的里辦公處向里長說明，並請里長協助公告宣導。此外，也在受影響的公車站牌前設置告示，及請公車業者利用車內跑馬燈提醒乘客相關資訊。感謝市民在公車改道期間的體諒，讓新民街污水接管工程，得以在十一月十四日順利完工。

住在新民街二二二巷的林先生說，以前污水都排到化糞池，不僅常有惡臭的困擾，還需要花不少錢請水肥車來抽肥，這次多虧政府單位出面幫忙協調，終於讓污水接管順利完成，讓居住環境的品質變好了。

水利局表示，淡水地區的遷入人口近年大幅增長，污水接管需求也隨之增加，水利局未來將持續努力進行下水道建設，讓更多住家享有更乾淨、宜居的生活環境，也期盼民眾共同支持，一起為居家環境升級打拚。