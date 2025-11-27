《突破：三千米的泳氣》推口述影像版 酒匯國際包場邀視障學童搶先觀影 盼提升無障礙電影參與度

【記者羅伯特 / 臺中報導】酒匯國際股份有限公司董事長林晉陽今（27）日上午在台中王牌映畫包場《突破：三千米的泳氣》口述影像版，邀請惠明盲人福利基金會視障學童與師長共同觀影，盼藉由無障礙電影推廣，讓更多視障孩子能享有平等的觀影體驗。現場孩童隨劇情起伏而展現開心、緊張等反應，也讓主辦方感受到此版本的價值。

圖說：第一張是惠明基金會所有師生與(第一排左起第四位)酒匯林陽晉董事長、(第五位)李羅和(第一排右起第三位)導演安景鴻。

林晉陽長期關注弱勢族群，今年9月曾包場邀請新北市社福單位觀賞該片一般版。他表示，《突破：三千米的泳氣》呈現出強烈的正能量，因此得知電影將推出視障朋友專用的口述影像版後，便立即報名包場，希望讓孩子們也能受到鼓舞。觀影過程中，當孩子們得知飾演劇中「小久」的文謙，是惠明的大學長羅文謙時，紛紛顯得興奮，直呼「原來看不見也可以這麼棒」。

導演安景鴻說，過去戲院提供的口述影像多以配戴耳機方式進行，不僅受限於設備與耳機數量，也讓視障者長時間使用感到疲累，陪同者更無法同步了解內容，影響共同觀影的可能性。因此，這次特別與發行商春暉公司及口述影像團隊「人我之間」合作，將口述影像製作成「頻道版」，使解說直接整合於電影聲軌，不需額外設備，視障者與其他觀眾能同時收聽，建立更完整的共同體驗。

春暉公司表示，從視障孩子今日的反應來看，頻道式口述影像確實提升了觀影互動性，未來將與嘖嘖平台合作，推動口述影像版的眾籌計畫，讓更多身心障礙者能夠接觸該片。最終收益的一部分也將回饋給支持視障者的公益團體。

春暉公司表示，欲了解《突破：三千米的泳氣》口述影像版包場方式，可洽 02-2275-2519，或以 e-mail 至 jackiekong65@gmail.com，將有專人提供相關說明。