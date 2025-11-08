突破！蕭美琴出席IPAC年度大會發表演說
[NOWnews今日新聞] 副總統蕭美琴於歐洲時間7日下午在，在在外交部長林佳龍陪同下，出席IPAC於歐洲議會舉辦的年度大會，並以「Taiwan：A Trusted Partner in a Volatile World（台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴）」為題發表演說；IPAC也在蕭美琴演講後，在X專頁中指出，蕭美琴在IPACB發表突破性演說，這是台灣政府高層首次在外國國會發表演講。
郭雅慧昨（7）晚表示，經總統賴清德指派，蕭美琴於歐洲時間7日下午，在林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾，應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」在歐洲議會舉辦的年度大會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」（台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴）為題發表演說。相關情形總統府將於蕭副總統返國後進行說明。
蕭美琴在演說時談到，台灣對世界的重要性，有3項核心原因。第一，台灣是蓬勃發展的民主國家，台灣證明民主能在亞洲蓬勃發展，而台灣已證明，只要人民可以自由選擇，民主就能成為一個可行選擇。
蕭美琴接續說，台灣是全球關鍵的經濟參與者，在全球互聯的科技供應鏈中扮演維護和平及維持經濟持續發展的重要角色；第三，台灣被排除在國際組織，但台灣為全球的人道主義援助、救災、公共衛生和永續發展，做出貢獻。
蕭美琴也提到，台灣海峽的和平對全球穩定、經濟持續發展至關重要，「強大的台灣，意味著一個更穩定的印太地區，而一個穩定的印太地區，將帶來更安全的世界」。
