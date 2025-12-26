突破 9 兆日圓！日本防衛預算再創巔峰 北京怒批：軍國主義死灰復燃

大陸中心／程正邦報導

日本首相高市早苗。11月她在國會答詢時，不願承諾會維持「非核三原則」。（圖／翻攝自X平台 @XHNews）

日本政府於今（26）日正式拍板 2026 財政年度的防衛預算草案，總額首度衝破 9 兆日圓大關，連續數年寫下歷史新高紀錄。這項旨在強化「反擊能力」與自動化武器部署的軍費擴張計畫，隨即引發鄰國高度緊張。中國外交部今日在例行記者會上重砲回擊，指責東京當局正加速「再軍事化」，其背後的政治意圖令人警惕。

中國外交部發言人林劍怒批日本增加軍費是軍國主義死灰復燃。（圖／翻攝自中國外交部網站）

日本防衛預算新紀元：反擊能力與無人機成核心

日本內閣會議今日通過的 2026 財年預算案，防衛經費編列高達 9 兆 100 億日圓（約 580 億美元，折合新台幣約 1.8 兆元）。若明年初順利獲得國會通過，這將是日本自第二次世界大戰結束以來，防衛支出最為龐大的一年。

根據預算內容，日本政府將資源高度集中於以下兩大戰略領域：

1. 強化「反擊能力」： 擴大採購與部署長程巡弋飛彈，使自衛隊具備從敵方威脅範圍外發動反制的能力。

2. 無人武器體系： 大規模投入無人機（UAV）及無人潛航器等自動化裝備，以應對少子化下的兵源不足，並強化海岸防禦。

這項預算增長是日本政府落實 2022 年修訂之《國家安全保障戰略》的重要步驟，目標是在 2027 年將防衛開支提升至國內生產毛額（GDP）的 2%。

日本首相高市早苗於10月底美國總統川普來訪期間開心合影。但川普為了與中國的貿易協議，在中日爭端中時要高市別刺激中國。（圖／翻攝自X平台 @takaichi_sanae）

北京強硬回應：日本正偏離和平道路

針對日本軍費暴漲，中國外交部發言人林劍在今日的記者會上展現強硬立場。他表示，中方高度關注日方的軍事動向，並批評日本在國際社會的質疑聲中不減反增，完全無視歷史教訓。

林劍聲稱，日本大幅增加防衛預算的做法，暴露出其右翼勢力企圖推動「再軍事化」的野心，甚至直指這是「軍國主義死灰復燃」的險惡用心。他警告，日本正在一條「偏離和平憲法」的道路上愈走愈遠，這將對區域穩定造成嚴重威脅。

日本的航空自衛隊X帳號發布貼文，貼出戰機伴飛的照片。（圖／翻攝自X平台 @JASDF_PAO）

區域局勢升溫：台海與南海連動效應

國際軍事專家表示，日本防衛預算的連續跳躍式增長，主要背景來自對台海局勢、北韓核武威脅以及中國在第一島鏈頻繁活動的憂慮。日本首相石破茂近期雖在外交上展現彈性，但在國防安全上仍延續強化「日美同盟」與「自主防衛」的雙軌戰略。

分析指出，日本防衛預算從傳統的「GDP 1% 限制」中解鎖，標誌著印太地區進入了新一輪的軍備競賽。雖然日本強調這是基於防衛需求的「最低限度擴張」，但在北京眼中，這無疑是針對性的戰略圍堵。未來兩國在東海及台海周邊的軍事對峙恐將更加頻繁。

