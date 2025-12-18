突破135萬人要彈劾賴清德！網路發起連署熱度夯到一度癱瘓網站

行政院長卓榮泰不副署財劃法引發政壇動盪，藍白立委今（18）日提案向監察院彈劾卓榮泰，藍白兩黨也宣布將在明天正式提案彈劾總統賴清德。網路也在今天發起「彈劾賴清德連署」的活動，截至今天晚間9點30分已經累積135萬人次連署，甚至參與連署的人數多到一度癱瘓網站。

總統賴清德。（資料圖／總統府）

藍白立委今天在司法及法制委員會通過臨時提案，建請監察院彈劾卓榮泰。兩黨黨團也在今天各自發出採訪通知，將於明天上午9點30分在議場前舉辦「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」在野黨團聯合記者會，全體藍白立委都將與會。

截至今晚9點30分累計破135萬人連署彈劾賴清德。（圖／擷取彈劾賴清德聯署網站）

不只國民黨、民眾黨立院黨團表態要彈劾總統，網路上也出現「彈劾賴清德」網路連署大串聯，網紅「DearNaNa」今天下午截圖顯示，連署人數突破70萬人，時間推移至今晚9點，連署人數已經超過135萬人，並且踴躍參與的程度更是一度癱瘓連署網站。

網友紛紛留言表示「已連署，忍無可忍」、「獨裁必亡」、「每10秒就1000人」、「讓他成為第一個被彈劾的歷史罪人」。也有網友表示「連署人數以迅雷不及掩耳的速度增加，大家加油」、「已填好，且分享。這一步絕不能退讓！退了，台灣民主法治會毀了」、「終於等來重磅一擊，下架賴清德」。

