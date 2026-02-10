突破3秒極限！波蘭9歲神童2.76秒解開魔術方塊 破世界紀錄

一位9歲的波蘭男孩創造了新的魔術方塊世界紀錄，僅用2.76秒就解開，成為有史以來第一個在三秒鐘內還原3x3x3魔術方塊的人。

波蘭9歲神童僅用2.76秒就解開魔術方塊。（示意圖／PIXABAY）

9歲的扎伊德（Teodor Zajder）於週日在波蘭北部港口城市格但斯克（Gdańsk）舉行的比賽中創造了這項紀錄。

這位當地的小學生成為有史以來第一個在三秒鐘內還原3x3x3魔術方塊的人，這項成績也得到了世界魔術方塊協會的認可。

3x3x3魔術方塊指的是每行每列由三個小魔術方塊組成的「經典」魔術方塊。多年來，三秒鐘一直被認為是人類在這項運動中能力的極限，這位波蘭小男孩打破這項紀錄的畫面令現場觀眾、裁判和參賽者都興奮不已。

先前的紀錄保持者是8歲的中國魔方神童耿宣一，他去年7歲時以3.05秒的成績完成了這項挑戰。

儘管年紀尚小，扎伊德已躋身世界頂尖行列，在國內和國際賽場上與比他年長的對手同場競技。他擁有自己的YouTube頻道，並在各項賽事中獲得了68枚金牌。

週日的世界紀錄並非扎伊德首次打破。早在2023年11月，年僅7歲的他就創造了二階魔術方塊（2×2×2）的世界最佳成績，僅用時0.43秒。

