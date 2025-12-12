突破AI時代挑戰 2025通識教育學術研討會華梵盛大登場

（記者林富貴／新北報導）突破AI時代挑戰，2025中華民國通識教育學會年會暨學術研討會12日於華梵大學盛大舉行，集結全國大專校院百位專家學者共同探討AI浪潮席捲下的高等教育新方向。大會並頒發114年典範通識學校獎，由國防大學獲此殊榮，終身成就榮譽獎則頒給前教育部長、中大學術基金會董事長蔣偉寧榮譽教授。

圖／2025中華民國通識教育學會年會暨學術研討會在華梵大學舉行。（華梵大學提供）

2025中華民國通識教育學會年會暨學術研討會由中華民國通識教育學會主辦，華梵大學承辦，通識教育學會理事長、元智大學校長廖慶榮致詞指出，AI科技正快速改變世界，人文價值如何被彰顯，學生如何利用AI工具學習通識教育希望培養的能力，都是全國通識教育學者共同面對的難題與挑戰。

廖慶榮說，在元智大學與華梵大學通力規劃合作下，今年通識教育學會首度舉辦論文發表會，以「人文與科技的相遇」為主題，探討「人文藝術素養與生命教育」、「永續發展素養與公民實踐」、「數位人文素養與跨域創新」等三大核心議題，吸引來自各大學的專家學者發表26篇精彩論文。

華梵大學校長李天任指出，AI能提供速度與知識，但不能給人價值，今天的教育不再只是傳遞知識，更要讓學生能夠辨識真假、處理複雜事務、自我覺察與覺醒、與他人同行合作，以及在科技中保持自由意志，在倫理與人性的深度上具有判斷力，而這些正好就是通識教育最擅長培養的能力。

圖／中華民國通識教育學會全體獲獎者與頒獎人合影。（華梵大學提供）

大會同時邀請前臺大副校長、中原大學量子資訊中心主任張慶瑞講座教授，以「宇宙的敘事者—科文共創存在」為題進行主題演講。張慶瑞提醒，量子科技所形成的二次科技革命將對人類社會的文化歷史、倫理道德、思想與民主產生巨大影響。

「AI已造成人類讀書習慣的改變」，張慶瑞表示，據AI統計，近兩年的出版品中，包含網路的文字，有高達53%都是AI生成，他大膽預估再過十年，所有文章都將變成AI所寫，屆時對通識教育勢必興起決定性的變化，因為大家不再寫文章，讀的書就少了。

「我們應該省思發展AI的目的究竟是為了宇宙好還是人類好？若是為了宇宙好，到最後人類可能會滅亡。」張慶瑞認為，此舉牽涉到如何定義倫理道德文化，而通識教育的目的就在培養既能理解科學發現，又能進行人文反思的綜合能力，人要保持對萬物的好奇，也應時時對自身不斷的洞察。

圖／通識教育學會廖慶榮理事長（左）頒發感謝狀給華梵大學李天任校長。（華梵大學提供）

大會除了進行精彩研討，也頒發多個通識教育重要獎項，114年「典範通識學校獎」由積極推動「中華民國軍警院校通識教育策略聯盟」，開啟跨校合作全人教育與軍人武德品格教育，深化全人通識教育素養的國防大學獲得，剛接任校長的海軍二級上將唐華更親自出席領獎，表達對通識教育的重視。

「終身成就榮譽獎」頒給前教育部長、中大學術基金會董事長、中央大學土木工程學系榮譽教授蔣偉寧，表揚他擔任中大校長期間，推動通識教育全面升級，重視資深教授的參與，為學生提供更具深度與廣度的學習體驗。

114年「典範通識教師獎」得獎者有三人，其中，文化大學光電物理系鄒忠毅教授開設「生成式AI與ChatGPT應用」課程，納入eWant全國跨校通識課程計畫，於113學年度第二學期吸引近1500位學生修習，其中有8校認列學分，成為全國AI素養教育的指標課程，貢獻備受肯定而獲獎。

另外，東海大學博雅書院長王崇名教授因強調以身體力行通識教育理念，以及國立臺灣師範大學通識教育中心主任鄭怡庭副教授於任內積極推動通識教育制度改革，於課堂中引導學生自主學習，實踐通識教育的核心價值，也獲頒114年「典範通識教師獎」殊榮。

通識教育學會今日並頒發會士獎章，第五屆會士得主為中原大學通識教育中心陳昭珍講座教授以及臺大醫學院醫學教育暨生醫倫理學科暨研究所蔡甫昌教授，淡江大學張家宜董事長獲頒第六屆會士獎章。

