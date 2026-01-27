突破EMI教學「不敢開口」困境高震宇3招讓百分百學生願再修課

〔記者楊綿傑／台北報導〕不再恐懼全英語授課(EMI)！台灣科技大學醫學工程研究所副教授高震宇以創新教學計畫「讓沉默者發聲」，透過數位工具促進學生參與、提供發言框架給學生使用、小組角色輪換等3招，成功轉化學生的參與度，達成100%修課學生願意再次修習EMI課程的成效，獲教育部「教學實踐研究計畫」工程學門績優計畫獎項。

高震宇回憶自己參與計畫的契機，源於某次Fulbright顧問觀課後的回饋「都只跟前排搖滾區的學生互動，卻忽略了後面的同學」，這讓他開始反思，如何照顧到那些因語言焦慮而躲在角落的學生。

廣告 廣告

為了打破僵局，高震宇在「再生醫學技術」課程中導入「粉筆談話法(Chalk Talk)」，利用便條紙與Padlet等數位工具，讓學生在課堂最後15分鐘進行無聲討論，強調「參與」，以「先寫再說」方式，讓對英文沒自信的同學也能在無壓力下貢獻專業見解。

針對學生在EMI環境中的恐懼，高震宇指出，英文只是工具，能溝通就可以。而為協助學生跨越心魔，他設計了多樣化的「教學鷹架」，例如提供學生自製的「發問小卡」與「討論小卡」。

高震宇認為，台灣學生英文其實很好，只是不敢講。所以給一個框架，學生只要填入專有名詞就可以開口問了。這是要把學生從焦慮的環境下拉出來，讓他們進入「心流」，沉浸在學習中而忘記時間。

此外，計畫中也實施了「小組角色輪換法」。高震宇觀察到，以前都是固定的人當組長，換了角色後，大家更能同理小組內不同位置的難處，溝通起來反而更順暢。透過定期輪換組長、紀錄員及資源管理員等角色，每位學生都可參與決策與表達，深化了學生的歸屬感與跨文化溝通能力。

透過這些策略，讓願意再次修習EMI課程的意願從86%大幅提升至100%。高震宇分享，曾有位研究生報告時在台上「卡住」整整5分鐘講不出話，但在持續的鼓勵與互動環境下，畢業前已能流暢地用英文進行學術辯論。他將EMI老師比喻為街頭小提琴手，而不是每個音都要準的古典樂團小提琴家，只要學生敢互動就成功了。

【看原文連結】

更多自由時報報導

1至2月入冬最冷！ 氣象專家林得恩：最低溫才剛要開始

霍諾德登頂101差點看不到！ 賈永婕親揭幕後：「1原因」想過取消

美國正式退出WHO 川普政府霸氣曝理由：世衛假裝台灣不存在！

蹲窗邊拍霍諾德爬101挨轟「丟台灣臉」 女學生發文道歉全網送暖！

