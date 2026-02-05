突破YOASOBI紀錄！高市早苗宣傳片9天破億觀看 掀起年輕人旋風

自民黨於上月26日在自家官方YouTube頻道，上傳一段標題為高市早苗31秒宣傳影片，短短9天就突破1億人次觀看。 圖：翻攝自自民黨YT

[Newtalk新聞] 日本將在本月 8 日舉行眾議員選舉，身兼自民黨總裁的首相高市早苗也在全國各地進行輔選，其所到之處皆人潮滿滿，展現其超高人氣。日前自民黨官方 YouTube 頻道也上傳高市早苗宣傳影片，短短 9 天突破一億次人次觀看，這紀錄甚至破日本人氣樂團 YOASOBI「アイドル」35 天破億紀錄。

自民黨於上月 26 日在自家官方 YouTube 頻道，上傳一段標題為「『高市總裁訊息』讓日本列島更強大富裕」的 31 秒宣傳影片。高市在影片中喊話，「我是高市早苗，一個不願挑戰的國家是沒有未來的。唯唯諾諾、只求守成的政治無法孕育出希望。 未來要靠自己的雙手去開拓。」

而該影片截至今（5）日上午 11 時已破 1.15 億次人次觀看，這讓不少網友留言表示：「播放數也太誇張」、「觀看次數比米津玄師的歌曲還誇張」，而這個紀錄也突破 YOASOBI 為動畫《我推的孩子》所創寫主題出「アイドル」約 35 天破億紀錄，也突破米津玄師為動畫《鏈鋸人》「IRIS OUT」約 73 天破億的速度。

高市早苗自擔任日本首相後，其人氣高居不下，不但成為日本年輕世代的新偶像，甚至還掀起一陣「高市狂熱」，其使用的公事包、粉色原子筆、在電車上吃的天婦羅蝦餅，都常被搶購到缺貨。在年輕選民中的支持度超過九成，整體支持率也約達六成，社群平台 X 上追隨者高達 260 萬人，發文內容一改傳統政治人物的嚴肅形象，曾分享與韓國總統李在明打鼓、為義大利總理梅洛尼獻唱生日快樂歌，讓高市早苗的政治魅力成功跨越世代。

