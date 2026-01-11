突被賴清德點名 蔡英文海巡回「這9字」網笑翻！

政治中心／江姿儀報導



前總統蔡英文卸下總統職務後，仍活躍於社群平台，時常海巡與大家互動，驚喜現身留言區留下0距離感的親民發言，常逗樂一票民眾。昨（10日）總統賴清德出席AI人才年會，談及台灣AI發展，幽默指出姓氏「賴」英文拼音有「AI」，笑說可以稱他「AI總統」，還點名行政院長卓榮泰、前總統蔡英文名字拼音也有「AI」。對此，蔡英文熬夜海巡見到自己被點名，神回「總統級諧音哏」直接讓萬網笑翻。





賴清德突欽點「3AI人才」！蔡英文神回「總統級諧音哏」網笑：冬天更冷了…

總統賴清德出席AI人才年會，幽默表示姓氏「賴」英文拼音有「AI」，笑說可以稱他「AI總統」。（圖／翻攝自賴清德 Threads）

賴清德突欽點「3AI人才」！蔡英文神回「總統級諧音哏」網笑：冬天更冷了…

總統賴清德還點名行政院長卓榮泰、前總統蔡英文也是。（圖／翻攝自賴清德 Threads）

總統賴清德昨（10日）受邀出席AI人才年會，分享政府推動人工智慧發展的準備，會中他突然話鋒一轉，表示「如果叫我AI總統，其實也不是不行」，並解釋「賴」字英文拼音包含「AI」，還點名行政院長卓榮泰、前總統蔡英文也是，展現幽默的一面。事後賴清德於Threads曬出片段，沒想到深夜海巡的蔡英文亂入留言區，拋出諧音哏回覆「我的蔡裡面，還有英文。」。

賴清德突欽點「3AI人才」！蔡英文神回「總統級諧音哏」網笑：冬天更冷了…

蔡英文熬夜海巡見到自己被點名，以諧音哏神回「我的蔡裡面，還有英文。」。（圖／翻攝自蔡英文Threads、賴清德 Threads）

貼文曝光，瀏覽次數突破37萬次，4.4萬人圍觀按讚，網友留言笑喊「為什麼小英你的更冷」、「幽默小英反應超快的！」、「原來『凍蕃薯』是兩位貢獻出來的」、「小英總統這冷笑話有符合社會共識嗎」、「不是…這冷笑話…我居然笑出來了！？我該注意什麼？」、「誰說妳可以這麼有哏的…我太愛妳了怎麼辦」、「你不要那麼幽默」、「好冷」、「天氣已經夠冷了喔」、「救命～天氣已經夠冷了」、「小英總統怎麼那麼可愛」、「果然只有小英總統才能超越小英總統」、「果然是AI政府有傳承」、「是這個樣子沒錯，但不是這樣。話說我的名字也有AI真是榮幸啊」、「謝謝小英，今天更冷了」、「這個國家級諧音梗太喜歡了」、「總統級寒流」，還有網友幫忙補充「還有芫荽（香菜）和三色豆」。





