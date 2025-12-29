突被賴總統點名參選彰縣長 謝衣鳳一度尷尬翻白眼

中部中心 / 李文華 彰化報導

總統賴清德，週日前往彰化溪湖福安宮參拜祈福，為建醮活動暖身，由於是地方大活動，藍綠民代都出席，有意爭取彰化縣長選舉的國民黨立委謝衣鳳也到場，賴總統更是突然點名祝福她，能夠在黨內初選中順利出線，當場讓謝衣鳳一度尷尬翻白眼，但巧的是，就在活動結束後，她表態願意承擔參選縣長，也被說是賴總統的神預測。





突被賴總統點名、祝福參選彰化縣長 藍委謝衣鳳一度尷尬卻表態「這樣說」

賴清德神預測？謝衣鳳被總統祝福選縣長活動結束後就表態參選。（圖／民視新聞）

廣告 廣告





賴總統到彰化溪湖參加建醮祈福活動，拉抬剛通過初選的立委陳素月，代表綠營選縣長，致詞到一半轉向左邊，突然Cue了，國民黨立委謝衣鳳，被總統突襲點名祝福，謝衣鳳尷尬苦笑，還一度翻了白眼，最後只能露出不失禮貌的微笑結束這一回合。但巧的是，就在活動結束後，謝衣鳳正式表態，願意承擔選縣長





突被賴總統點名、祝福參選彰化縣長 藍委謝衣鳳一度尷尬卻表態「這樣說」

謝衣鳳表態願意承擔選縣長 但外界更關注和弟弟謝典林溝通好了沒？（圖／民視新聞）









是被賴總統激到嗎？還是總統神預測？謝衣鳳澄清，本來就有意參選，影片也早就錄好了，開玩笑說，總統輿情掌握的很好。謝衣鳳表態，她說和弟弟彰化縣議長謝典林都有持續溝通。而黨內競爭者，也得要整合，因為早在謝衣鳳之前，就有兩位前副縣長表態參選。國民黨初選還沒開始，反觀綠營，已經整合成功，定於一尊。謝衣鳳出身政治世家，有著雄厚的基層實力，胞弟謝典林是現任議長，如何化解縣長、議長一家包攬的說法？考驗謝家政治智慧。





原文出處：突被賴總統點名、祝福參選彰化縣長 藍委謝衣鳳一度尷尬卻表態「這樣說」

更多民視新聞報導

綠營彰化縣長"陳素月出線" 邱建富釋懷:相信民調

藍無危機意識! 明居正喊勿信習 鄭麗文竟嗆:不值一提

慘遭打臉？雙城論壇才結束「中國突圍台軍演」 蔣萬安喊話：為政者應克制

