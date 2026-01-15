突裁示增教師獎金 蔣萬安：給第一線教育現場老師回報與尊嚴

蔣萬安今接受媒體訪問表示，主要是面對「行政大逃亡」困境，以及台北市整體物價與生活成本的負擔比較重，增加教師獎金。(記者蔡愷恆攝)

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市長蔣萬安繼宣布營養午餐免費後，13日在市政會議上也裁示要增加教師行政獎金。蔣萬安今接受媒體訪問表示，主要是面對「行政大逃亡」困境，以及台北市整體物價與生活成本的負擔比較重，啟動教師獎金增加是給予願意在校園、第一線教育現場承擔行政工作的老師，應有的回報與尊嚴。他也說：「只要是對吃、對孩子、對教育好，都是好事。」

台北市教育局昨正式表示，將在教育部原訂的教師獎金基準之上，依學校規模及行政職務輕重加碼。未來台北市的校長、處室主任、組長，每月將再加發1千至3千元的行政獎金，最高每月可領5千元。蔣萬安要求教育局盡速函報教育部轉請行政院核定，以求政策盡速上路。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

中市國小師遭控不當管教又回任！疑報復學生忘寫名字 將95分改0分

內行人也不敢買！修車師傅點名11款SUV「買了必後悔」

黃國昌訪美回國仍批賴政府軍購 AIT罕見「1動作」公開狠打臉！

獨家》核三廠長交接揭「再運轉」期程 2年內提安檢報告申請重啟

