突襲前1個月 川普要油商做好準備

石油是美國「委內瑞拉行動」的重要動機，《華爾街日報》報導，美國總統川普早在行動的一個月前，便悄然向多家美國石油公司發出「做好準備」的訊號，暗示委內瑞拉即將發生巨變。顯示了石油在川普這次委內瑞拉行動中占據核心地位，也凸顯了他與能源行業的緊密關聯。

知情人士透露，川普雖未明言美軍發動突襲的細節，但向能源產業釋出強烈暗示，顯示委內瑞拉即將對美國石油商重新開放。突襲行動後，白宮迅速公布一項大規模能源重建計畫，由美國企業投入數十億美元的資金，修復委內瑞拉長年失修的油田設施，文中稱，川普並沒有事先徵詢企業對重返委國投資的意見。

廣告 廣告

川普後續在記者會形容，美國將「從地下開採出巨額財富」。白宮官員表示，川普已經指派能源部長萊特與國務卿盧比歐兩人，負責與石油產業協調，為潛在投資鋪設政策與外交管道。

市場對委內瑞拉可能成為美國油企新商機的前景備感樂觀。雪佛龍（Chevron）5日股價上揚約5％，埃克森美孚（Exxon Mobil）與康菲石油（ConocoPhillips）分別走升2％與近3％。

然而實際投資意願仍遠不如股市反應正向。知情人士透露，唯一仍在委內瑞拉營運的美國油商雪佛龍被視為最有能力重振委國油田的企業，但並無大幅擴大投資或增產的計畫。除非當地局勢更穩定、合約與資金匯回等商業條件有所保障。雪佛龍也從未遊說美國政府推動委國政權更迭。

委內瑞拉官方估計境內石油儲量高達3千億桶。若屬實將是全球最大油藏，但目前日產量僅90至100萬桶，不到全球日消費量的1％。川普政府希望透過增產提振委國經濟，抑制湧入美國的移民潮並壓低能源價格，但幾家美國石油巨頭至今都未明確表態參與意願。

顧問公司認為，油商對委內瑞拉的最大疑慮，在於合約保障、政治風險，以及未來美國政權輪替可能帶來的政策翻轉。