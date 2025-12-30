突襲圍台軍演是動武前奏？汪浩揭真相：中國對內政治秀

即時中心／綜合報導

2025雙城論壇甫結束，中國解放軍東部戰區昨（29）日一早突宣布進行「正義使命-2025」圍台實彈軍演，演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封鎖、外線立體懾阻等科目。作家汪浩說直言，在中國經濟下行、失業壓力升高、民怨積累的背景下，需要一個外部敵人來轉移內部矛盾。「圍台軍演看似對外恫嚇，實則是一場對內的政治秀。」

「對台軍演是為了挽救共軍？」汪浩在臉書發文指出，中國解放軍圍台軍演，看似對外恫嚇，實則是一場對內的政治秀。他直言，在經濟下行、失業壓力升高、民怨積累的背景下，北京當局需要一個外部敵人來轉移矛盾；軍演的第一觀眾，未必是台灣，而是中國國內與體制內部。

汪浩提到，近期解放軍軍報罕見使用習近平「挽救軍隊」的說法，又點名多名高階將領涉案，透露解放軍高層貪腐已深刻侵蝕戰力與紀律。同時，東部戰區在換將後，迅速高調操演，與其說是軍事準備，不如說是向內證明三件事：指揮鏈仍有效、整肅後可控、對習忠誠高於一切，「軍演成了檢驗服從、穩定軍心的工具」。

對外，北京當局把軍演包裝為回應美台互動，實際卻是在試探美國底線、同時對日本劃線示警。「然而，中國頻繁軍事動作並未削弱區域國家的警覺，反而促使防衛調整加速，威懾效果存疑。」

汪浩認為，更重要的是，這種「日常化」軍演降低了衝突門檻，讓風險被噪音化；對台灣而言，必須看清其政治本質，這不是即將動武的前奏，而是威嚇與內控並行的治理手段。「真正的危險，不在某一次演習，而在把軍事展示當作治國常備選項的體制邏輯。」

