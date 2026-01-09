突襲委內瑞拉後，川普談「中國會不會打台灣」：那要取決於習近平，但我當總統的時候他不敢

2026年伊始，從斬首委內瑞拉政權、威脅哥倫比亞，到再次企圖購買格陵蘭，川普展現了一種近乎帝國主義的權力觀。美國總統川普日前在白宮接受《紐約時報》專訪，更直言國際法與條約不能束縛美國；當被問及權力的邊界何在，川普說「只有我自己的道德與意志能限制我。」 至於美軍抓回馬杜洛之後，習近平會不會「依樣畫葫蘆」攻擊台灣，川普則說「這取決於習近平，但我相信他不會這麼做」。

據說法王路易十四曾在16歲的稚齡宣稱「朕即國家」（L'État, c'est moi），在親政後向法院宣示王權的絕對性。在四百多年後的今天，美國總統川普（Donald Trump） 7日接受《紐約時報》專訪時則表示，對其權力的任何限制，都要由他自己來做出裁決，無論國際法或者任何條約都不該凌駕在他之上。

國際法不能束縛美國

當《紐時》追問，作為美國總統的權力是否存在任何限制時，川普的回答是：「是的，那就是我自身的道德準則，我自己的意志，這是唯一能阻止我的東西」、「我不需要國際法，我也無意傷害任何人。」對於美國政府是否需要遵守國際法，川普雖說「我會遵守」，但他又說：「這取決於你對國際法的定義為何」。

《紐約時報》指出，川普的上述回應直白地揭露了他的世界觀，其核心理念在於：當強權相互碰撞時，真正的決定性因素只有國家實力，而非任何法律、條約與公約。川普雖承認國內存在某些制約因素，但他也採取極限施壓策略：懲處他厭惡的機構、對政治對手實施報復，並在各州及地方官員反對的情況下，仍持續在他選擇的城市部署國民兵。

川普直白表示，他非常善用自己的不可預測性，樂於訴諸快速的軍事行動，藉此脅迫他國。在接受《紐時》專訪期間，他還接聽了哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）的來電——裴卓顯然因爲川普的屢次威脅深感憂慮，擔心川普盤算對哥倫比亞發動類似委內瑞拉的攻擊。川普還對《紐時》表示：「嗯，我們正處於危險之中，因為威脅是真實的，威脅來自川普。」

川普除了威脅鄰國、大動作退出國際組織，他在專訪中還列舉了三項成就：成功打擊伊朗的核計劃——他將執行任務的B-2轟炸機模型擺在辦公桌上；上週迅速瓦解委內瑞拉政府；以及對格陵蘭的野心——該島目前由北約盟國丹麥控制。當《紐時》問道，取得格陵蘭與維護北約何者更為重要時，川普拒絕直接回答，但也強調若沒有美國作為核心，跨大西洋聯盟實質上毫無用處。

談格陵蘭：必須是美國的

儘管川普將二戰之後的國際秩序看成「超級大國的無謂負擔」，但他卻不認為習近平或普京會運用類似邏輯來損害美國利益。他強調美國實力才是決定性因素，但過去的歷任總統過於謹慎，未能充分運用美國的實力來爭取政治主導權或國家利益。

川普堅持格陵蘭必須成為美國領土的主張，很好地體現了他的世界觀。僅憑1951年條約賦予的權利，重新啟用這片戰略要地遠遠不夠。「所有權至關重要，」《紐時》認為川普根本是以房地產大亨的眼光談論格陵蘭，強調「所有權至關重要」。對於這片面積是德克薩斯州的3倍、人口卻不足6萬的廣大土地，川普似乎不屑於讓格陵蘭置於北約盟友的掌控之下。

當被問及「為何需要佔有格陵蘭」時，川普的回應是：「我認為這是在心理層面邁向成功的必要條件，我認為所有權賦予你的東西，是租約或條約所無法提供的。所有權能給予你單純簽署文件無法獲得的東西。」《紐時》認為在川普看來，主權與國界的重要性，遠遠不及美國作為西方守護者所扮演的獨特角色。

談北約：要是沒有我，俄羅斯早就打下烏克蘭

川普強調，只有他——而非拜登（Joe Biden）或歐巴馬（Barack Obama）——有能力說服北約成員國將國內生產總值的5%投入國防開支。不過《紐時》指出，其中約1.5%實際用於國內基礎建設——從電網到網路安全——來支援國防，而且這個目標要等到2035年才生效，也就是川普卸任總統六年之後）。

川普強調：「我認為我們永遠會與歐洲相處融洽，但我希望他們能振作起來。是我促使他們在北約上投入更多——你知道的，更多 GDP。但如果你看看北約，我可以告訴你，俄羅斯根本只在乎我們，不在乎其他任何國家」、「我對歐洲始終忠誠。我做得很好，要不是我出手，俄羅斯早就佔領整個烏克蘭。」

更令人擔憂的是，美俄之間最後的核武控制條約將在四週後到期。這意味著世界兩大核強權將半個世紀以來首次面臨無限制的核擴張，但川普對此表現得毫不在意。川普輕描淡寫地表示，如果過期，就讓它過期，反正再談出一個更好的協議，核武庫成長最快的中國也會納入其中，「你可能還想把其他幾個玩家也拉進來」。

談台海危機：那要看習近平怎麼做——有我在，他不敢

川普的強權邏輯始終讓人擔憂：既然美國可以用武力推翻委內瑞拉，為什麼習近平不能對台灣動手？為什麼普京不能吞併烏克蘭？當被問及是否開創了糟糕的先例時，川普辯稱他看待馬杜洛治下的委內瑞拉，與習近平如何看待台灣截然不同。台灣沒有毒品大量湧入中國，也沒有打開監獄讓囚犯湧入中國，但這是美國所經歷的，而且也有犯罪分子和其他人「湧入俄羅斯」。

當記者指出習近平將台灣視為對中國的分裂威脅時，川普的回應是：「那取決於他將採取什麼行動。但你知道，我已經對他表示，若他這麼做我會非常不滿，而且我不認為他會這麼做，我也希望他不要這麼做。」對於習近平是否會因為最近的事件攻擊或封鎖台灣，川普說「等我們（美國）換了新總統後，他或許會這麼做，但我認為在我擔任總統期間，他不會這麼做」。

在國內，川普同樣展現了對權力邊界的試探。他暗示法官只能在「特定情況下」限制他的政策，對於參議院通過決議試圖限制他在委內瑞拉的軍事行動，川普似乎並未太過在意，他甚至已經想好了如何對付聯邦最高法院的違憲審查：如果緊急權力關稅遭到大法官駁回，他就將其重新包裝為「許可費」；這位自詡為「法律與秩序」恢復者的總統重申，如果有必要，他隨時準備援引《暴亂法案》（Insurrection Act），在美國境內部署軍隊。

「到目前為止，」川普說，「我還沒感覺到真的有必要這樣做。」

