突襲委國 看懂川普的戰爭思維

美國總統川普日前突然襲擊委內瑞拉，成功逮捕委國總統馬杜洛夫婦，將兩人押回美國送審，震驚全世界。這個事件充分反映川普的人格特質，即善於遊走法律邊緣，不按牌理出牌，利用美國霸權、強力快速執行，跳過國會正常決策程序。

我們從這次行動可以觀察到川普的大棋局，包括地緣政治、軍事外交以及經濟。第一，川普並不喜歡戰爭，但不會遲疑利用戰爭作為手段，達到其所要的目的。他偏好短期戰爭、打了就跑，只要對短期或中期戰略目標有所幫助，但絕不會長期戀戰，讓自己身陷泥淖、犯下過去越戰及伊拉克戰爭的錯誤。

去年川普下令轟炸伊朗是另一個例子，除了遏止伊國發展核武野心，也重創其經濟，如今伊朗政權已面臨崩潰邊緣。

第二，川普出兵有精算過贏面，絕不是魯莽行為。他習慣以美國優勢極限施壓，先前已連續炸毀委國可疑毒品走私船隻，即使缺乏充足證據；同時放話要馬杜洛投降，讓敵人心生畏懼、亂了陣腳。

川普喜歡聲東擊西、真真假假，讓人難以捉摸其真正意圖，一旦敵人放鬆警戒，便展開致命一擊。這次突擊行動選在馬杜洛和中國代表會面後一天，說明川普老謀深算。馬杜洛以為終於可以睡個好覺，卻在睡夢中被活逮。

第三，川普真正覬覦的是委國的石油，而不是為了打擊走私。川普正在布局全球關鍵資源大戰略，他對烏克蘭稀土的要求，以及擺明要侵略格陵蘭及加拿大，均為了同樣目的。川普了解唯有累積足夠的天然資源，才有實力與中國互相抗衡，特別是因為中國石油必須仰賴進口。

第四，川普急欲鞏固美國在西半球的地位。隨著中國大陸「一帶一路」的布局不斷延伸，以及「全球南方」國家勢力崛起，中國已將手伸到美國後花園。委內瑞拉占中國對拉美國家金援貸款總額的一半，是大陸重要夥伴。川普四兩撥千斤，讓馬杜洛政權垮台，接下來再瞄準委國戰略夥伴、拉美唯一的共產黨國家古巴，不但讓美國重新站穩腳步，且對周邊國家發出強烈信號，在外交及經濟上均取得可觀進展。

值得注意的是，大陸這次「正義使命—2025」軍演已將力度提升到新層級，不只實彈發射，而且更加靠近台灣本島，甚至發布「無人機俯瞰台北101」的影片。大陸也模擬摧毀在台部署的海馬士火箭系統，正如同美國攻委國前先摧毀其關鍵防衛設施。

兩岸如果挑起衝突，台灣絕對是輸家，雖不至於有斬首行動，但美國可能會護送執政黨領袖到海外，以便推動和平協議。委內瑞拉是一面鏡子，台灣人民必須投資和平，千萬不要走上戰爭之路。（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長）