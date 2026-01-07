突襲完委內瑞拉 川普頂粉紅髮嬌喘表演「舉不起來」：妻子不愛我這樣做

編譯張渝萍／綜合報導

在突襲委內瑞拉後，美國總統川普行程滿檔，6日頂著一頭「粉紅髮」出席在眾議院共和黨年度閉門會議，不意外地自誇美國對委內瑞拉的軍事行動「精彩」、「不可思議」。還抱怨參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）及其他民主黨人「沒有感激他推翻殘暴獨裁者」。

此外，川普還在演說中嬌喘嘲笑生理女與跨性別女性運動員引起軒然大波。川普先自爆妻子梅蘭妮雅不喜歡他跳舞和舉重表演，稱這「太沒總統樣」，但川普回：「但我就是總統啦！」

接著他便開始「表演」自以為的生理女性舉重樣貌，噴出令人不適的「嬌喘」聲，再表演跨性別女輕鬆舉重的樣子，引起哄堂大笑，但影片在網路上流傳後，很快受到抨擊。

川普還在演說中嬌喘嘲笑跨性別女性運動員引起軒然大波。（圖／翻攝畫面）

川普先對自家人自誇委內瑞拉行動

川普在甘迺迪藝術中心發表約90分鐘的演講，對著共和黨人自誇美國對委內瑞拉的突襲「非常精彩」、「不可思議」。《衛報》指出，現場反應熱烈，看不出美軍對委內瑞拉的行動有造成共和黨分裂或傷害團結。

川普說：「那是一項令人驚嘆的軍事壯舉！」現場隨即爆出歡呼聲與不斷的掌聲。川普繼續說：「謝謝你們，你知道，人們說這會被列為史上最不可思議的行動之一。真的非常複雜，動用了152架軍機，很多人談到地面部隊，我們確實投入大量地面部隊，這一切都非常精彩。」

川普自誇美軍對委內瑞拉行動「不可思議」。（圖／翻攝自白宮X）

演說中，川普還強調美國特種部隊無人喪生，同時也承認，在攻擊中，負責保護馬杜洛的部隊有人死亡，「我們這邊無人陣亡，但對方死了很多人。很遺憾，我必須這麼說。」

他繼續說：「士兵……古巴人，主要是古巴人，但死了很多很多人。他們知道我們要來，而且他們是有防護的，我們則沒有。你知道，我們的人是從直升機跳下來的，沒有防護，而他們有。這次行動真的非常高明。」

川普嘲笑馬杜洛學他跳舞

川普還抱怨參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）及其他民主黨人，稱他們都不感謝他推翻一名殘暴的獨裁者。接著，他還提到馬杜洛跳舞一事，逗得現場共和黨眾議員哈哈大笑。

川普：「他們追著這個人好多好多年了，你知道他是個暴力的人。他還試著站上台模仿我的舞蹈。但他是個暴力的人，殺了數百萬人。」

報導指，2025年底，美軍於加勒比海集結之際，馬杜洛經常在舞台上跳舞，背景樂是將他口號「不要戰爭、要和平」改編成的電子舞曲。相對地，川普則以在造勢場合隨著迪斯可名曲《YMCA》搖擺聞名。

《紐約時報》報導指出，馬杜洛經常公開跳舞、展現若無其事的態度，讓川普核心圈內部分人士認為，他是在嘲諷美方，且未認真看待美國的威脅。

指控激進左派付錢請人上街喊「釋放馬杜洛」

川普接著在毫無證據的情況下聲稱，「激進左派」付錢請抗議者舉著「釋放馬杜洛」的標語牌抗議，「你知道他們是拿錢的，因為那些標語是全新的、印得非常漂亮，像是用最高級的印刷廠印出來的。」

接著話鋒一轉，川普警告，若共和黨無法贏得期中選舉，民主黨將會第三度對他發動彈劾，創下歷史紀錄，「你們一定要贏得期中選舉，因為如果我們輸了，他們一定會找理由彈劾我。我會被彈劾。」

川普呼籲共和黨在性別議題、醫療保健與選舉改革等議題上團結一致，並向對生活成本高漲感到不滿的民眾推銷他的政策。

川普嬌喘嘲弄女性與跨性別女舉重

之後，川普再次回到跳舞和性別的話題。在談到他的政府禁止跨性別女性參加女子與少女體育賽事時，川普誇張地「表演」生理女與跨性別女性舉重的樣子。

他先用各種奇怪的嬌喘來形容生理女舉重吃力，而且還稱自己原本想做得更用力，「但太多人看」。表演完後川普說：「她丟下東西，哭著走下舞台，她媽媽哭了，爸爸也哭了。」

川普演說中表演他想像中生理女舉重吃力的樣子，一邊發出奇怪嬌喘聲。（圖／翻攝畫面）

接著再表演跨性別女輕輕鬆鬆舉重的樣子，接著說「那傢伙站起來，對方問你以前舉重過嗎？恩舉過一點。然後她走上台，叮的一聲舉起」。整個表演過程台下共和黨人哄堂大笑。

川普接著表演跨性別女輕鬆舉重的樣子。（圖／翻攝畫面）

川普爆料妻子討厭看他跳舞、表演舉重

而在做上述「表演」前，川普還爆料：「我老婆討厭我做這個，她說：『這樣沒有總統樣』。而且舉重模仿真的太糟了。」

川普還說梅蘭妮雅也討厭川普跳舞：「她真的說過：『妳能想像羅斯福跳舞嗎？』」川普指的是前總統富蘭克林．羅斯福（Franklin Delano Roosevelt），他因病導致下半身癱瘓。

這片段在網路上被網友罵翻。在過去一年中，川普政府持續推動削弱跨性別與雙性人（intersex）在聯邦政府層級的權利。

針對跨性別者攻擊事件增

川普1月就簽署行政命令禁止跨性別者從軍；最高法院裁定，在相關法律挑戰進行期間，該政策可以執行。政府同時也試圖阻止公民在護照上選擇與其性別認同相符的性別標記。

LGBTQ+權益倡議組織GLAAD指出，針對跨性別美國人的攻擊事件正在上升。

在2024年5月1日至2025年5月1日期間，該組織在美國追蹤到932起反LGBTQ 事件，其中 52% 的目標是跨性別者與性別不符常規者。與前一年相比，針對跨性別者的攻擊增加了14%。

