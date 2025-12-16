突襲賭場救援！柬警意外破獲詐騙團夥 逮捕10陸人與12台人

《柬中時報》15日報導，柬埔寨執法部門接獲英國駐柬大使館通報，指稱施亞努市（Sihanoukville）的金水賭場內疑有英國公民遭禁錮，請求協助解救。警方13日突擊調查該賭場，雖未尋獲該名英國公民，但在現場破獲網路詐騙團夥逮捕38名嫌犯，包括10名大陸公民與12位台灣公民。

柬埔寨警方逮捕38名涉詐嫌犯。（示意圖／unsplash）

報導稱，被逮捕的38名嫌犯當中10人為中國大陸籍、12人是台灣籍、7人巴基斯坦籍以及9人孟加拉籍。警方在現場查獲大量電詐設備及證據，確認該窩點從事網路詐騙活動，但未發現與非法網路賭博犯罪有關的線索。

警方調查發現，該詐騙集團以「投資理財」、「數位貨幣交易」等名義行騙，主要透過WhatsApp、Telegram等通訊軟體運作。詐騙目標鎖定英國、中國大陸、俄羅斯及部分拉丁美洲國家。

《柬中時報》指出，根據該國打擊網路詐騙委員會秘書處，自今年6月27日至7月7日，打擊電信網路詐騙專項行動累計逮捕4851人。涉案人員來自中國大陸及台灣、越南、印尼、印度、孟加拉、泰國、南韓、巴基斯坦、尼泊爾、馬來西亞、日本、緬甸、菲律賓、寮國、喀麥隆、奈及利亞、烏干達、獅子山共和國、蒙古、俄羅斯、斯里蘭卡、阿爾及利亞和新加坡等。

