突跳電 長者氧氣機停擺 家屬驚出一身汗
鳳凰颱風持續逼近台灣，中央氣象署已發布海警、陸警。台電彰化區處已盤點人力、車輛、機具全力戒備；並超前部屬持續辦理預防性樹修、礙掃等作業。彰化市延平里內有醫院、護理之家、機關等，里民有一萬三千多人數，昨（十二）日下午一點四十二分沒有大風沒有雨，突然傳出跳電，雖然停了又停才恢復電源，卻也讓部分居家照護長者使用氧氣機斷電，恢復電源時，因沒有重啟開關，讓家屬驚出一身冷汗。
延平里民表示，下午彰化市延平里一帶連續發生跳電，雖然台電迅速恢復電源，但這段期間卻發生令人擔憂的狀況。放颱風假在家寫功課的學生，紛紛向家長反映，有居家看護的長輩正在使用氧氣機，因突然跳電而中斷運作，家人又剛好外出買中餐，待返家才發現氧氣機停擺，並立即重啟電源，才未造成意外。
台電表示，一九一一客服專線及彰化區處停電通報電話（○四-七六二三三三一），請年輕朋友多使用網路通報，將電話線路留給不熟悉網路的長輩使用，透過通報分流共同加速搶修作業。針對颱風可能造成的停電事故，台電將積極搶修，復電程序將依「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」原則進行，優先恢復鐵路、自來水及通信等公用設施，再接續一般用戶。台電表示，若遇到大範圍停電，台電會主動偵測到，請民眾耐心等候，不需急著報修。如果是零星住戶停電，建議優先使用；台灣電力APP」或上台電官網「天然災害停復電資訊」專區進行通報。
