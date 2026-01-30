突退出演藝圈！73歲資深女星翻身變「東區億萬富婆」 驚人近況曝光

記者蔡維歆／台北報導

陳鴻跟秦菲菲合照。（圖／翻攝自臉書）

70歲資深女星秦菲菲是60年代知名藝人，能歌能演又擅長笑，她受封台灣第一代女諧星，消失螢光幕多年，都在專心經營豆漿店，生意非常好，因經營有成，被譽為東區早餐女王與億萬富婆，收入曾被爆是藝人時期的3倍。 今30日凌晨，主持人陳鴻分享和秦菲菲等一票友人聚餐，大家一起懷念「四哥」曹西平，秦菲菲的近況也曝光。

陳鴻跟秦菲菲聚餐。（圖／翻攝自臉書）

陳鴻稍分享和一群老朋友聚餐，秦菲菲特別分享了過去網上集結她和曹西平等人合作的畫面，秦菲菲說四哥不但是70年代台灣第一代的小鮮肉，還有台灣西城秀樹稱號。陳鴻也說認識秦菲菲快30年，對她的印象是務實、溫暖的大姐姐，雖然經營餐飲業有成，但不會過度迷戀陷入虛榮浮誇的價值觀念，淡出螢光幕後仍每天親力親為經營傳統、薄利的早餐店。而她如今仍熱愛表演、充滿喜劇細胞，私下聊天時說學逗唱總讓身旁的人很開心，還會搶著結帳請客，沒有公主病。

廣告 廣告

而秦菲菲當年也曾在節目透露有一陣子比較少接到演藝活動，加上外型偏向豐腴搞笑類型，「楚楚可憐的那種女主角，我也不像啊！」所以爸爸就對她說，與其在家等通告，不如趁著年輕去嘗試其它的賺錢機會。由於家裡曾賣過早點，所以秦菲菲就決定接手賣早餐，結果一賣就創下亮眼成績。

更多三立新聞網報導

結婚2年突爆婚變？男星出面證實欺騙妻子1個多月 「關鍵主因」曝光

傳變賣名錶、開1800萬賓利被酸！嚴凱泰女兒不忍出面了 6字洩心聲

妻疑長惡性腫塊！百萬YTR曝「岳母才確診乳癌」 她2年沒檢查警覺

王子露面「照吃尾牙」挨轟不要臉！老闆Summer曝現場互動 真實心聲曝

