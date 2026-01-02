突遇獼猴翻嬰兒車 壽山動物園：有1至2位保全巡邏

高雄市 / 綜合報導

有民眾到壽山動物園玩，結果遇到獼猴搶劫嬰兒車，整輛車幾乎都被翻遍，說叫了管理員15分鐘才到，真的是無奈也嚇壞了，實際到動物園，也都能看見獼猴身影，但大多遊客，都知道該怎麼做，也有工作人員舉牌提醒，食物不要外露，遇到獼猴時，冷靜遠離，對此，動物園說明，當天因為保全，在比較遠的地方巡邏，才會比較晚到，但一接到通知，就馬上趕到現場了，而園區內，平常也會有1至2位保全在，遊客不用太擔心。

民眾到高雄壽山動物園玩，結果遇到獼猴，開始拿嬰兒推車上的東西，只見東西都被，拿出來丟在地上，兩隻獼猴東翻西找，實在無可奈何，只能眼睜睜，看著自己的東西被拿走，民眾貼文寫下，他們也沒拿食物，結果遇到獼猴，叫了管理員15分鐘才到，整台車都被翻完了，獼猴最後喝了一瓶感冒藥水，實際回到動物園，也都能看見獼猴身影。

遊客：「牠(獼猴)剛剛就想要，搶(嬰兒車)下面的東西，但下面沒有吃的，所以牠就放棄了，(遇到獼猴時會)，冷處理，冷處理。」遊客：「有工作人員舉牌，請我們手上，不要拿任何食物。」

遊客來到動物園玩，大多都知道怎麼做，但還是會遇上獼猴光臨，動物園說，園區內都隨時會有工作人員在，遊客不用太擔心。

高雄壽山動物園股長李建和：「會有1至2位保全，在園區裡面，整個園區，隨時，不定時，在各個地方做巡邏，特別是比較多遊客聚集的地方，會加強巡邏，那天他(保全)可能在比較遠的地方，那接到通報之後，他(保全)也就馬上趕到現場去了。」

台灣獼猴共存推廣協會祕書長林美吟說：「嬰兒推車，盡量不要放東西在底下，或者是說，有些塑膠感的東西，像藥袋可能會有反光的塑膠，或是塑膠袋，濕紙巾，有塑膠感的，牠(獼猴)都會認為是食物。」

遇到獼猴時，最重要的就是保持冷靜，遵守不餵食不接觸不干擾，三大原則，讓牠們自己離開就好了。

