突遣返金門 陸丟包台嫌 警憂成常態

大陸公安3日下午未通知我刑事局，突然將10名台籍詐欺嫌犯以小三通「丟包」遣返金門，讓負責兩岸共打的刑事局大為錯愕，據警方了解，這10台嫌去年在柬埔寨詐騙園區落網，去年12月被押解到山西省，山西公安在偵辦後因欠缺事證，3日在未通報公安部、福建公安下，就直接將10人押至廈門以小三通「放人」。

陸委會4日表示，大陸公安遣送10名台嫌有先告知我方，經我方清查身分無誤，並做好安全防範才同意讓10人登船返回金門。但金門警方及刑事局兩岸科事先都沒接獲通知，接到人後才趕緊詢問陸方怎麼回事，與陸委會的說法大相逕庭。

官警指出，這10名台嫌並非外傳是服完刑遭到遣送，刑事局昨已請陸方提供相關涉案資料。官警強調，近年受兩岸關係急凍影響，兩岸共打幾乎停擺、名存實亡，陸方突襲「丟包」的作法，未來很有可能成為常態。

近年兩岸共打機制陷入停擺，前年陸方遣送4名台嫌，其中包括兩名台南88槍擊案嫌犯，可說是雙方最後一次重要合作，去年僅遣送一名台籍通緝犯，今年迄今更是掛零，我方要遣返陸籍嫌犯，對岸也是「已讀不回」。而在限制人身自由通報方面，陸方也捨棄正式窗口，改成直接通知家屬，似乎要避免官方接觸。

已舉辦多年的「兩岸四地警學研討會」，是兩岸警方溝通交流的重要管道，今年9月底在寧波舉行，刑事局已先派員赴陸參加籌備會，不料，在研討會登場前4天，陸委會卻突然喊卡，不同意警方前往參加，陸方對此頗有微詞。官警表示，雙方應正常交流，維持「警察對警察」的信任與默契，兩岸共打才有回溫的可能。