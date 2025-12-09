突遭熊「撕咬出血」舉槍反殺！80歲老獵人曝劫後心聲：至少沒讓人受傷

國際中心／陳慈鈴報導

日本頻傳熊出沒，一名老獵人也慘遭攻擊。 （示意圖／翻攝自Pixabay）

新潟縣新發田市上個月一名80歲的獵友會成員、資深獵人奧村勉，因為收到熊出沒資訊而出動，沒想到在嘗試獵捕熊的過程中突然遭遇熊襲擊而受傷。如今傷勢已經好轉、逐漸康復中，奧村勉吐露劫後心聲，表示這是他狩獵60年以來，第一次遇到這樣的情況，並感嘆「獵人是一份拿命在做的志工工作」。

根據《讀賣新聞》報導，奧村勉於上個月12日早晨，接到市府委託後，與政府官員一起動身前往在押廻地區，確認是否有熊出沒痕跡。他們在民宅範圍內的竹林發現了一頭熊。熊受到驚嚇逃跑後，他為了搶先繞到前方，便搭上輕型卡車追過去。到達距離發現地點約1公里外的二本木地區稻田一帶後，下車準備獵槍。

廣告 廣告

然而，就在這一瞬間，一頭體長約1.5公尺的熊出現赫然出現在奧村勉的面前。等他一察覺，熊立刻朝他撲了上去，並咬傷了臉部與後腦部。正當他與熊激烈扭打之際，市府職員的車抵達了，熊這才離開奧村勉，再度逃跑。

奧村勉回憶，當時雖然傷勢出血嚴重，但因為現場沒有其他獵友會成員，只能由他來解決熊，於是立刻將子彈裝入獵槍，追擊並將熊射殺。之後被救護車送醫，接受口部、鼻周、後腦部縫合等治療，並於當日返家。如今再回想起當時的情形，幾乎不記得了，但也鬆一口氣，「至少沒有讓其他人受傷。」

奧村勉說，這是他有狩獵經驗以來，60年第一次遭熊襲擊。感覺近年來，尤其是今年，熊出沒在人類活動區域的情況明顯增加。另一方面，隨著高齡化，他周遭的獵友會成員也越來越少。「這工作既費工又費錢，如果不是非常熱愛，沒人會願意做。」他對後繼者不足感到憂心，但也強調，「不論是警察還是自衛隊，都必須增加接受熊類驅除訓練的人」。他還認為，若要避免人身受害擴大，體制的強化勢在必行。

至於要如何避免遭遇熊襲擊？新潟縣政府呼籲，民眾避免在熊活動特別活躍的清晨或傍晚進入山林，並提供「新潟熊出沒地圖」可在官網查看，請民眾不要接近曾發生出沒的區域。如果不得已必須進入山區，建議多人結伴行動、攜帶鈴鐺等能發出聲音的物品、隨身攜帶熊擊退噴霧。

新潟縣政府提醒，萬一與熊相遇，請不要慌張，慢慢後退，若真的遭襲擊，建議俯伏在地，用雙手保護後頸，採取防禦姿勢。

更多三立新聞網報導

日本7.5強震！台灣旅客「出手護電視」被瘋傳 日網讚爆：太貼心

談宏都拉斯大選「台灣都贏」！宏台若復交 學者點名中國「1人」恐背鍋

網傳巴黎世家「披麻戴孝」頭巾 真正設計師竟是他！設計概念曝光

台人超愛1穿搭「進公廁秒被懲罰」！破6萬人崩潰認了：有夠累

