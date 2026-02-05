突遭羞辱「沒讀過大學」！佳娜當場發飆開轟同場女星 尷尬畫面曝光

記者蔡維歆／台北報導

佳娜被同場女星嘲笑。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》Youtube）

馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」。如今佳娜上節目坦言，有次錄影時竟被同場女星公開嘲諷「烏克蘭女生都沒讀過大學」，讓她當場理智線斷裂，直接在攝影棚內開罵。

佳娜回憶當時製作單位安排她與另一位俄羅斯代表坐在一起。雖然事前看過腳本覺得內容還算合理，但正式錄影時對方卻脫稿演出先嗆：「烏克蘭就是俄羅斯的鄉下」。這句話讓佳娜心裡不舒服，但她考量對方可能沒去過烏克蘭，因此選擇忍耐沒發作。沒想到該女星接著語出驚人，「烏克蘭女生都沒有讀過大學，你們看她就知道」，讓佳娜瞬間暴走罵人，「我超生氣。」氣氛超尷尬。讓她傻眼的是，事後她去查對方的學歷背景後，忍不住痛罵：「妳這輩子上不了我的大學！」。

廣告 廣告

祖雄去年11月初迎接二寶誕生。（圖／翻攝自祖雄IG）

而祖雄先前上節目也談到佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，因長期與他們同住成了「無法切割的毒瘤」，不但日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。對此祖雄事後出外景受訪透露新聞報導有點誇張了，目前跟小姨子都和平相處，「我們只是希望她幫忙照顧小孩。」那小姨子之後會回烏克蘭嗎？祖雄則表示對她未來的規劃不太清楚。

更多三立新聞網報導

昔破產睡公園！72歲資深女星入住老人院一年 「驚人近況」曝光了

「水彈女王」出事了！權恩妃突遭毀容慘況曝光 鼻頭、嘴唇二度灼傷

獨家／負債3百萬轉戰教會1個月！陳致遠爆離職赴中國求生 真實內幕曝

高鐵桌板誰該收？網紅怒嗆乘客「沒手沒眼睛」慘遭炎上挨轟：巨嬰

