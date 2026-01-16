突遭追回租屋補助近5萬！她崩潰喊「比年終還多」 一票人都遇到

近期有不少租屋族被追討已領取的租屋補助。（示意圖／photoAC）

租屋族要注意了！最近有不少民眾收到相關公文，被要求把過去已領取的租屋補助繳回，有人直接被追3年的錢，總額約4萬多元，還有人一次就必須還近5萬元。文章一出，讓許多網友忍不住感嘆，「以為自己有省到房租，結果只是跟未來的自己借錢」、「我被追討11萬多，我去哪生錢啊？」

一名網友在Threads發文分享，近日自己被追討租屋補助的錢，且一次就遭追回3年的份，而從她PO出的公文內容來看，上面寫著「依據『三百億中央擴大租屋專案計畫作業規定』……經查申請資料及稅務資料，因租賃建物無住家用稅率，及登記主要用途含有『住』、『農舍』、『套房』、『公寓』或『宿舍』字樣，不符合作業規定，須撤銷補助並要求繳回溢領金額」。

另一名網友則抱怨，近期很多人都有收到公文，「要還快5萬元的錢……要過年的心情都沒有了，年終都沒這麼多，超氣！」

相關貼文曝光後，不少鄉民也紛紛留言道，「補助審核過了再討回，神操作」、「被討兩年份，申訴沒有用，溢領期間以為自己有省到房租，結果只是跟未來的自己借錢」、「很多房東給申請租屋補助都會提高租金，啊他自己如果有逃漏稅查核後，我們補助又被追回，那漲屁租金」、「我被追討11萬多，我去哪生錢啊」、「2年前也遇到一樣的事，溢領繳回3萬多，說什麼查無住家用稅率」、「2023年也被討回10個月的租補，是用電話通知我的，叫我在幾天內要還清2萬多，否則會被凍結帳號，還以為是詐騙電話，結果查了後發現確實是政府單位打來的電話」。

也有人說到，「可以去申請分期！我們也是這樣，而且他分期沒有繳款單，只有給你帳號跟總額，要自己算1個月要匯款多少，匯款紀錄都要收著」、「如果你還留有當初的居住事實證明的話，可以申訴看看，我那時候有被這項駁回申請，附上跟房東的對話和繳費紀錄（租金+水電費）等等照片，專員就給我過了」。

立法院預算中心報告去年9月曾指出，租金補貼111年至114年溢領金額逾5.8億元，半數尚未完成追討，而內政部國土管理署主動調取資料確認比對，皆已通知申請人必須繳回溢領款項，對於溢領者均積極持續進行追回作業。

國土署表示，租金補貼出現溢領原因，包括申請人資格變動，例如取得自有住宅、租約提前終止、自願放棄補貼、申請人死亡等因素所造成；為防止溢領情形發生，國土署已透過強化勾稽查核機制、跨部會資料比對等措施，運用大數據分析並與地方政府共同合作，以完善租金補貼審查及追繳作業。

