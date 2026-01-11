突閃電訪美談國防、高關稅 黃國昌：週三早上返台開記者會說明

民眾黨主席黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

民眾黨今（11日）宣布，黨主席黃國昌下午5時半將閃電出訪美國華盛頓，聚焦台灣人民所關注之國防與高關稅議題，與美國政府部門進行面對面會談。黃國昌表示，基於對美方尊重，因此今天才跟大家報告，預計週三上午返台，屆時會再另召開記者會跟大家說明。

黃國昌下午於三重綜合體育館舉行「新北市後援會成立大會」，會前接受媒體聯訪，談及突然宣布閃電訪美，他表示，對媒體來講或許有些突然，可是對他來講，其實一點都不突然，因雙方聯繫、接洽其實已一段時間，只不過對於美方的尊重，所以到今天才跟大家進行報告。更具體的內容，等下到機場會再跟各位媒體說明。

廣告 廣告

黃國昌指出，不管有關台灣的國防軍購或高關稅，都是台灣人民非常關切的事，對台灣不管是人民生活或台灣產業，乃至於很多在第一線冒險犯難的軍人們，都產生相當大的衝擊。作為在野黨，事實上非常努力在台灣想要能得到足夠資訊，只不過，令人非常遺憾，民進黨一直在台灣的內部製造敵人、製造撕裂，甚至把在野黨全打成中共同路人，連民眾黨去擁護俄羅斯總統普丁、擁抱中共總書記習近平這種不實的言論，總統賴清德都講得出來，到目前為止，沒有任何的澄清、道歉。

黃國昌稱，作為一個負責任的在野黨，他曾說過，當執政者擺爛時，我們有責任要撐起這個國家、讓這國家向前走，也是在這脈絡下，他認為有必要跟美國政府針對國人所關心的兩個議題有機會面對面，不僅僅是交換意見，傳遞人民的一些想法、關切的心聲，同時也能夠第一手獲得正確、可信賴的資訊。

黃國昌說，很多細節其實並非他不願跟各位媒體報告，因為到昨天下午，包括不管是AIT（美國在台協會）或美國相關的單位，多方確認後才敲定，還是對於很多細節，基於尊重對方，無法做太多的說明，等到從美國回來以後，預計週三早上會落地，會再另外召開記者會跟大家說明。

媒體追問，美方是否會關切在野黨對軍購案及特別預算1.25兆的態度？黃國昌回應，相信美方一直都很關切吧，不管他去不去，美方應該都很關切。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

柯缺席黃國昌新北後援會成立 陳佩琪：被嘉義訂走 老大老婆我參加

陳昭姿未受「兩年條款」束縛 黃國昌：最多到2028一定要換人