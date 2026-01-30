突開戰貝克漢夫婦控6罪狀！長子舊愛不忍出手了 公開「最大導火線」

記者蔡維歆／綜合報導

貝克漢長子布魯克林公開與原生家庭切割後，輿論不只指向這段豪門裂痕，更一路燒向他的另一半妮可拉佩茲。（圖／翻攝自妮可拉佩茲IG）

英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀。布魯克林在公開聲明中曾提及在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。近日布魯克林的前緋聞女友艾芙頓麥凱思受訪時則強烈暗示他爸媽將他行程洩漏給狗仔，他們才能夠拍到他的日常私生活，這讓他很不舒服，為此焦慮、痛苦。

布魯克林的前緋聞女友艾芙頓麥凱思受訪。（圖／翻攝自IG）

艾芙頓跟媒體表示布魯克林的身旁有熟知他生活作息的人在偷偷爆料給狗仔，好讓他們拍到他的畫面，而這個人不是他的學校同學，真實身分呼之欲出。如今布魯克林和爸媽撕破臉，艾芙頓不打算直接揭露爆料者的身分，當她受訪否認布魯克林被同學出賣的可能性，媒體問道：「所以當然不是他爸媽？」她則語帶玄機答道：「我覺得他發公開聲明是正確的決定，因為多年來他和妮可拉都被媒體錯誤描繪，當你在外界眼前經年累月都被媒體誤導，真的很難承受，也會有壓力。」

而被外界形容情緒備受打擊的維多莉亞，近日終於更新社群動態，但並未對事件或兒子的指控作出任何回應。只見維多莉亞上傳一張年輕時揹著「辣妹合唱團」成員艾瑪的黑白合照，並寫下：「艾瑪，生日快樂，我非常愛妳！」對家庭風波選擇低調以對。

