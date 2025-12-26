突震撼「宣布閃婚」！許志豪驚認已當爸 龍千玉「超大紅包」金額曝

記者蔡維歆／台北報導

節目中杜忻恬、蘇宥蓉、林良歡、吳申梅、蕭玉芬、翁鈺鈞、陳怡婷合唱〈對你懷念特別多〉，並邀請「江玉琴」一起同台，這也意外揭開龍千玉早年故事。原來龍千玉16歲出道時正是以「江玉琴」為藝名、主攻國語歌壇，直到1987年才改名「龍千玉」，轉戰台語歌曲，這才讓眾人恍然大悟。

龍千玉上節目開唱。（圖／電視台提供）

最受觀眾喜愛的CP對唱，吳美琳、陳孟賢演唱〈風鈴聲〉；杜忻恬、李子森詮釋〈愛你的心肝啥人知〉；翁鈺鈞、許志豪選唱〈相逢〉，聽完歌後康康耍起口技營造嬰兒哭啼聲，暗示著「志豪的爸爸也應該當阿公了」，許志豪立刻秒回「快來讓我們請客」。龍千玉也大爆許志豪私下特別將翁鈺鈞介紹給她認識：「我還有看到許志豪的媽媽與翁鈺鈞合照」。

三組CP的表演難分高下，每到點評時間龍千玉就「評到頭痛」，一度還在現場唱起「南無觀音世菩薩」，笑說實在太難選。為了不讓龍千玉為難選出最佳CP，許志豪竟自願退出：「我犧牲，只要我們結婚妳包大包一點就好了」，龍千玉也大氣回應：「那六萬六可以嗎」。這時陳孟賢則跳出來說「我跟吳美琳結婚的話，妳都不用包紅包，而且我們洞房妳還可以來看」，話題聊得正嗨，陳隨意卻爆出一句：「我跟我老婆結婚28年，不會再洞房了」。

