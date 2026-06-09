突飆中文「冷靜冷靜」！《WILD WILD》猛男被台粉狂掐胸肌 爆料：有男粉脫到剩內褲

金鎮友（右）、李潤濟今來台宣傳《WILD WILD》的FAN LIVE活動，大方秀出精壯肌肉。劉耀勻攝

深受台韓觀眾喜愛的知名音樂劇品牌《WILD WILD》，將在7月10日、11日在Legacy Taipei舉行FAN LIVE活動，也是該活動海外初體驗。今（9日）人氣演員金鎮友、李潤濟快閃來台灣宣傳，兩人還當場示範遇到狂粉的反應，直接上演了一段情境劇，還用中文大喊「冷靜冷靜」，笑翻全場，十分好cue！

金鎮友、李潤濟先前曾來台演出音樂劇，談到過去來台演出的印象，李潤濟笑說，台灣粉絲的熱情至今讓他難忘，「有一次互動時，我抓著觀眾的手放到胸口，結果對方太激動，直接掐住我的胸肌，讓我難忘至今。」被問到是否有被粉絲嚇到？他則大方表示，其實沒有真的受到驚嚇，「發現大家都很興奮，我也樂在其中，只要不要影響到演出就好。」

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至於什麼樣的粉絲最容易吸引他們注意？金鎮友透露，台灣粉絲經常準備寫著演員名字的應援牌，甚至戴上有箭頭的髮箍，「準備這些東西的人確實比較顯眼，也會讓我們更容易注意到。」金鎮友更爆料先前在歐洲表演時，還有一位男粉絲看表演看到太嗨，演出尾聲時，發現他脫到剩一條內褲。

金鎮友（右）、李潤濟各自秀出兩人的放電必殺技。劉耀勻攝

金鎮友（右）裝成激進粉絲，與李潤濟上演一段情境劇，但演完後立刻強調沒遇過這麼誇張的粉絲。劉耀勻攝

金鎮友秀出腹肌。劉耀勻攝

金鎮友笑說來台灣大吃一頓後，腹肌線條可能會消失。劉耀勻攝

兩人雖然得為了演出飲控維持身材，但來到台灣仍會忍不住口腹之慾，金鎮友分享，「會趁著來台灣的限定期間盡量吃，像是牛肉麵、小籠包、芒果、地瓜球都想吃！」訪問時大方露腹肌的他，也不好意思地說：「可能回到韓國時，肌肉線條就消失了。」李潤濟則分享自己比較挑嘴，是「小朋友口味」，只吃自己喜歡吃的，像是來台灣就會吃芒果或是芒果冰。

由於這次《WILD WILD》首度以FAN LIVE形式登台，對演員們來說同樣充滿新鮮感。金鎮友表示：「和音樂劇最大的不同，就是我們不再透過角色和大家見面，而是以最真實的自己站上舞台。除了唱跳表演，也準備了很多能和粉絲近距離互動的環節。」

但兩人對於互動橋段不敢劇透太多，直接向台灣粉絲喊話：「如果大家好奇我們準備了什麼驚喜，歡迎7月10日、11日來Legacy Taipei現場找我們玩！」希望能和粉絲一起再創難忘回憶。

金鎮友（右）、李潤濟來台宣傳將在7月舉行的活動。劉耀勻攝



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