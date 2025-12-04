窄巷倒車老司機也翻船 鏡頭君助警找出真相

▲清運車倒車過程中，不慎撞倒機車。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中市政府警察局第三分局交通分隊警員王御蒲日前晚間19時許，獲報前往東區練武路處理一起交通事故，報案的26歲朱姓女子向警方表示，她稍早準備使用機車時，發現愛車疑似遭人挪動，車身也出現多處不明損傷，懷疑遇上肇事逃逸，因此向警方求助，希望能查明真相。員警獲報後於現場巡視可用影像，在熱心民眾協助下調閱鄰近民宅監視器，雖然朱女停車時間已超過一天，員警仍耐心逐一查看畫面，終於發現事故發生當時的關鍵影像。

▲受害車主懷疑遇上肇事逃逸，向警方求助希望能查明真相。

監視器顯示，事發於凌晨4點多，一輛民間廢棄物清運車疑因巷弄狹窄，以倒車方式進入時不慎撞倒朱女的機車，駕駛雖有下車將機車扶起，但隨後便回到車上，完成工作後便直接離去，未報警也未留下任何聯繫資料。警方遂透過清運公司，輾轉聯繫到當時的40歲許姓男駕駛前來說明。

許男向警方表示，該處因巷弄狹小，每次清運時都是倒車進入，不料這次沒抓好距離才碰倒機車，當下查看未見明顯損傷，誤以為無礙便離開，對於未依規定處置深感抱歉，並承諾負起後續賠償責任。警方依《道路交通管理處罰條例》第62條舉發許男肇事後未依規定處置的行為，並吊扣其駕照一個月。朱女對警方迅速追查，讓真相水落石出深表感謝。

▲車主發現愛車有不明損傷，遂報警求助。

警方提醒，依據道路交通管理處罰條例第62條規定：「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。」民眾若不慎發生交通事故時，請務必留在現場並撥打110報警處理，無論事故大小，切勿因車損不知如何處理、認為不嚴重，或因為有車損保險可以交由保險公司處理等理由，擅自離開現場，避免因逃逸行為而面臨更嚴重的法律後果，影響自身權益與他人安全。（照片記者鄭瑞芳翻攝）