《窈窕奶爸》真實版！男扮亡母「每年爽領191萬」 8旬婦慘淪木乃伊

男子（右）為持續詐領退休金，細緻模仿亡母（左）的外貌、服飾與妝容。（圖／翻攝自晚郵報）

義大利近日爆出1起離奇的「《窈窕奶爸》詐領案」。1名56歲的失業男子在母親過世後，透過化妝假扮亡母長達3年，期間繼續領取對方的退休金與房產收益，每年收入達6.1萬美元（約新台幣191萬元）。據悉，警方近日找到老婦人遺體時，屍體已呈現木乃伊化狀態，全案曝光後震驚當地社會。

義大利《晚郵報》（Corriere della Sera）報導，男子的母親奧廖（Graziella Dall’Oglio）於82歲時過世，但兒子從未通報母親死亡，反而將她的遺體塞入睡袋，藏在自家洗衣間。為持續詐領退休金，他細緻模仿母親的外貌、服飾與妝容，甚至成功在曼托瓦郊區的政府機構為其「更新身分證」，讓冒名行為得以延續。

廣告 廣告

過去3年間，男子以母親的身分領取年金，再加上家族3棟房產收益，每年非法獲利約6.1萬美元。警方形容，男子的化妝技術相當高明，彷彿重現已故好萊塢男星羅賓威廉斯（RobinWilliams）在電影《窈窕奶爸》（Mrs. Doubtfire）中男扮女裝的橋段。

直到近日，1名政府員工在辦理相關手續時，察覺男子低沉的聲音與偏「男性化」的粗壯脖子，因而起疑，最終向警方通報。當局比對死者及其兒子的照片後，立刻確認男子長期假冒母親身分。當警方找到遺體奧廖時，屍體已呈現木乃伊化狀態，目前初步排除外力介入，研判可能自然死亡，結果仍待正式驗屍確認。

報導指出，該名男子目前因涉嫌非法隱匿屍體與詐領福利遭調查，警方尚未公布其是否已被拘捕。地方官員表示，案件情節怪異又令人悲痛，呼籲政府強化年金領取與身分查核機制，以防類似事件再度發生。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

狂購物竟是阿茲海默症作祟！婦月花6萬狂下單「尪拔電視救妻」 女兒一發文業者2小時神速出手

優美新人生1／挺過事業低谷換新賓士車 小優與新歡雨中約會肢體交纏分不開

升教授好難1／全台首件！台大阻師升等不甩教育部 法院判國賠10萬