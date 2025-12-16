《窗外的藍天》奧斯卡國際電影15強 以幽默包裹歷史傷痛

《窗外的藍天》代表亞美尼亞角逐奧斯卡最佳國際電影。（聯影提供）

由邁克古爾晉（Michael A. Goorjian）導演、編劇兼主演的 《窗外的藍天》(Amerikatsi)，以溫柔詩意又充滿奇妙幽默的方式，描繪一位美籍亞美尼亞男子在錯誤拘禁中，意外透過一扇小窗找回文化歸屬感的動人旅程，不僅代表亞美尼亞角逐奧斯卡最佳國際電影，更入圍奧斯卡最佳國際影片的15強名單。

《窗外的藍天》劇情講述來自亞美尼亞的查理在少年時因遭迫害逃往美國，後來他以美國人身份返回亞美尼亞尋根，卻在蘇聯統治下的家鄉被冤枉逮捕入獄。悲痛之餘，他發現從牢房的小窗戶可以看到隔壁公寓裡的一對夫婦，和瞭望台上的大鸛鳥巢，於是他開始每天觀察他們的生活。不久查理逐漸融入了這對夫妻的生活方式，與他們一起吃飯、唱歌、隔空聊天。然而，當這對夫婦的關係日漸緊張，丈夫終日被獨自留在房間裡。同時，當局也決定將查理遣送至西伯利亞…。

《窗外的藍天》由邁克古爾晉（Michael A. Goorjian）導演、編劇兼主演。（聯影提供）

導演邁克古爾晉是美籍亞美尼亞人，他的祖父是種族滅絕事件的倖存者，電影充滿他對文化根源的深切情感，也將散居他鄉的族群困境化為極具共鳴的影像。古爾晉表示：「許多亞美尼亞電影聚焦於悲劇，我想拍一部讓人感到希望、讓亞美尼亞人能自豪、也能放心分享給世界的電影。」

《窗外的藍天》電影以夢境般的序章展開，以孩童視角逃離戰火，並以成年後的查理從窗孔觀察世界作結——兩段命運的相互呼應，使影片的幽默既帶有療癒，也深藏著民族記憶的重量。該片將於2026年1月16日在台上映。

