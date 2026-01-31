窗戶清潔不再是惡夢！達人授4步驟省力又乾淨

生活中心／林依蓉報導

農曆春節進入倒數半個月，許多民眾已經陸續趁著假日開始大掃除，其中「擦窗戶」向來被視為最麻煩的項目。對此，家事達人陳映如近日在臉書分享實用的窗戶清潔技巧，強調只要掌握正確順序並選對工具，其實一點都不累人，還能大幅提升效率。





















說到年終大掃除，最讓人頭痛的項目之一，往往就是窗戶清潔。對此，家事達人陳映如近日在臉書發文，指出許多人擦窗戶會越擦越累，關鍵就在順序錯誤，只要流程正確、工具選對，就能省力又不費時間，她特別歸納出「窗戶清潔四步驟」，讓民眾能夠在清潔上事半功倍。



第一步：先用除塵撢，把灰塵清乾淨。

第二步：噴灑玻璃清潔劑，切記不要噴太多，否則後續會更難清理。

第三步：使用擰乾的濕布進行均勻擦拭。

第四步：用玻璃刮刀由上往下，一次刮乾淨。

除了玻璃窗，許多人家中厚重的棉布窗簾也常面臨「難拆、難洗、難乾」的困擾。對此，陳映如建議不一定要拆下來，改用吸塵器直接清潔更省力。若吸塵器配有布料專用吸頭會更方便，但如果沒有，只需在一般吸頭上「套上一雙舊絲襪」，就能有效吸除布面灰塵，同時避免吸頭直接拉扯布料。此外，針對大樓住戶最煩惱的「外側玻璃清潔」難題，陳映如也給出專業建議。除了可以利用市面上常見的玻璃機器人或磁吸式兩片用夾的擦玻璃工具外，若不想額外花錢，也能利用可伸縮的平板拖把，搭配清潔劑伸出窗外簡單擦拭。這種方式雖然可能有局部無法完全清潔的限制，但對於日常清潔，仍是相當實用的方法。









