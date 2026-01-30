窗戶玻璃越擦越髒！達人揭「4步驟」省力又乾淨 不沾灰塵更持久

記者鄭玉如／台北報導

農曆春節快到了，許多人趁好天氣大掃除，不過家中窗戶如何清理，總是讓人傷透腦筋。家事達人陳映如分享4步驟輕鬆清潔窗戶，使用除塵撢、玻璃清潔劑，清潔簡單且更有效率，若是大樓朝外窗戶的玻璃，可選擇「玻璃機器人」、「磁吸式兩片用夾的擦玻璃工具」。

陳映如在臉書粉專指出，年終掃除最怕擦窗戶，但只要順序正確、用對工具，打掃會很輕鬆。首先用除塵撢，把灰塵清乾淨，接下來噴玻璃清潔劑，且不要噴太多，不然會更難擦，再來用擰乾的濕布，均勻擦拭玻璃，最後以玻璃刮刀由上往下，一次刮乾淨。

陳映如表示，若是大樓朝外窗戶的玻璃，可以選擇「玻璃機器人」、「磁吸式兩片用夾的擦玻璃工具」，不過玻璃太厚就不適合，或是用平板拖把，調成適合的桿子長度，接著在拖把布上噴玻璃清潔劑，將工具伸至外面擦拭，雖然可能無法完全擦拭，但省錢又安全。

無毒教母譚敦慈也曾在健康節目分享玻璃清潔又持久的秘訣，第一步先用乾布擦拭窗戶，並建議選擇具有靜電效果的除塵紙，可以避免灰塵飛揚、刺激呼吸道。接著準備一桶清水，加入少量潤絲精充分拌勻，再將抹布沾濕並擰乾後擦拭玻璃。最後再用刮刀或報紙將水痕清理乾淨，就能讓玻璃清潔透亮。

