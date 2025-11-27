窗戶貼「氣泡膜」抗寒省暖氣費？專家：安裝「1天然保護層」更神

在窗戶上貼「氣泡膜」可抗寒？專家認為效果不彰，安裝「雙層玻璃窗」更給力。圖／取自pixabay

隨著冬季到來，有些怕冷的人會選擇開暖氣來禦寒，不過電費往往節節攀升，不少家庭選擇在窗戶貼上氣泡膜（空氣帽）以減少熱傳導及對流，維持室內溫度。不過，專家提醒，若安裝方式不正確，不僅無法有效隔熱，還可能引發玻璃破裂與嚴重結露問題，尤其是鋼絲隔熱玻璃，因熱脹冷縮風險較高，更需特別注意。

氣泡膜可提升玻璃表面溫度 無法阻擋冷空氣從牆面滲入

日本住宅專家伊藤真紀（Maki Ito）近日撰文指出，將氣泡膜直接貼在窗戶玻璃上，不僅隔熱效果有限，還可能造成玻璃破裂。她解釋，氣泡膜雖能提升玻璃表面溫度，但無法阻擋冷空氣從窗框或牆面接縫滲入，因此整體保溫效果並不顯著。相反地，水滴長時間滯留在玻璃上，可能增加凝結水與黴菌滋生的情況。

伊藤真紀表示，氣泡膜雖能提升玻璃表面溫度，但無法阻擋冷空氣從窗框或牆面接縫滲入，整體保溫效果不佳。示意圖／取自photoAC

「塑膠隔熱板」更有效！拆裝方便、維護簡單

伊藤真紀特別強調，內含金屬絲的隔熱玻璃風險更高，若直接貼上氣泡膜，內部熱量易累積，使金屬與玻璃因膨脹係數不同而產生「熱裂紋」。她建議，使用「聚碳酸酯中空板（塑膠隔熱板）」或「厚透明乙烯隔熱板」覆蓋整扇窗戶，雖然成本較高，但能在窗戶與室內之間形成空氣層，營造暫時性「雙層玻璃」效果，有效阻擋冷空氣。此外，中空板拆裝方便、維護簡單，也有助於夏季提升冷房效率。

伊藤真紀也提醒，隔熱成效取決於「縫隙密封」，她表示，使用密封條封住窗框與牆壁間細縫，可以減少冷風灌入。安裝前需清潔表面，確保緊密貼合；推拉窗則需注意密封條是否影響開關。

安裝「雙層玻璃窗」最治本 中間夾氬氣成天然保溫層

不過，這些措施屬於過渡方法，若條件允許，安裝真正的「雙層玻璃窗」才最具成本效益，雙層玻璃由兩片玻璃組成，中間夾有密封的空氣層或惰性氣體（如氬氣），這層空氣相當於天然保溫層，能有效阻隔室內外的熱能交換。伊藤真紀呼籲，選擇隔熱產品時應把安全與材料特性放在首位，而非只考慮短期省錢或便利。



