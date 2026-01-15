窗簾事業逆勢成長 慶豐富去年營收近50億

財經中心/綜合報導

居家生活用品的全方位供應商慶豐富實業(9935)12月合併營收達4.15億元，月減10.4％；累計2025年全年合併營收為49.4億元，年減8.47％。慶豐富指出，儘管12月及全年營收表現因家紡事業受主要客戶下單放緩影響，然而集團核心窗簾事業仍展現良好成長，2025年全年窗簾事業銷售仍年增2.33％(以美金來看，若為台幣則年減0.66％幾乎持平)，不僅有效中和家紡事業波動，使整體窗簾事業的客戶組合與接單結構更趨優質化，為集團長期營運奠定良好基礎。

慶豐富表示，窗簾事業營運動能保持向上態勢，主要受惠線上電商通路客戶貢獻持續放大，帶動2025年全年線上電商通路客戶銷售年增46.27％，另一方面，慶豐富於建築師、建商之專業市場拓展成效逐步展現，不僅進一步擴大窗簾事業營收規模，也有效分散單一通路波動風險，挹注2025年整體窗簾事業營收比重達16.8％，較去年同期的7.8％增加。

根據美國商務部普查局最新統計資料，截至2025年第三季電商零售額佔整體零售銷售比重增加至16.4％，觀察過去五年以來電子商務銷售額佔比持續攀升，顯示消費行為朝線上通路轉移。慶豐富也看好此趨勢，深化線上電商通路客戶服務，透過B2B2C商業模式轉型，將傳統製造優勢延伸至市場數據端，得以精準捕捉電商滲透率提升所帶來的營運商機。

此外，憑藉慶豐富具有台灣、中國、越南與美國等多元生產基地，其中越南廠已正式承接歐美市場主要出貨任務，有效分散生產風險並提升關稅政策因應彈性，加上慶豐富近期完成美國亞特蘭大據點的產能擴增，有助於提升美東與美南地區的出貨效率，創造更為有利市場競爭力。

展望未來營運，慶豐富仍秉持「全渠道」通路客戶發展，藉以發揮多元渠道、多元產品、多元市場之三大核心戰略，同時推動窗簾產品向智能化、電動化、環保化升級開發，以高附加價值產品、即時優異服務提高競爭門檻，提升集團營運韌性與擴大業務接單表現，以期創造未來營運良好成長動能。