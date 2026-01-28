窗簾其實都是灰！達人推去污神物：泡下去馬上出現一桶黑水

年關將近，不少家庭都開始準備大掃除了，平常比較難處理的窗簾，也會趁春節假期拔下來清洗。家事達人陳映如發文分享窗簾的清洗方法，就是用過碳酸鈉泡了一下，沒過多久，水就變成一桶黑黑的污水。

陳映如在臉書粉專發文指出，前幾天天氣放晴時，她陸續把家裡的窗簾拆下來洗了。她指出，窗簾的清潔很常被忽略，總覺得它就掛在那邊，應該不會太髒吧？但其實完全不是那麼一回事。

她接著表示，在洗之前，會先用「過碳酸鈉」把窗簾泡了一下，水沒多久就變成一桶黑黑的污水，「畢竟窗簾長期吸附戶外灰塵，再加上很久沒洗，會這麼髒，其實一點也不意外。」至於後續的洗窗簾步驟，陳映如表示非常簡單，紗簾洗完就可直接掛回去，自然風乾很快；厚重窗簾洗好後先放在有開除濕機的室內，等乾了再掛回去比較保險。

廣告 廣告

不過陳映如也特別提醒，清洗前要先確認窗簾材質是否可水洗，不能水洗的就只能送乾洗。另外她還建議，窗簾建議一年至少洗一次，越久不洗，布料纖維越容易受損，反而讓使用壽命縮短。

至於沒有太多時間打掃家裡的民眾，她也給出建議，把家裡的吸塵器搬出來，再把所附的吸頭全拿出來，好好的利用吧！不管是吸地板、地毯，或者紗窗、窗簾還是布沙發，對付灰塵，吸塵器都可以搞定。等到灰塵吸乾淨後，再針對特定地方的難處理污漬，用抹布濕擦乾淨。

更多中時新聞網報導

名人瘋看 國旗飄揚全球放送

迎春節 備妥用藥、5類廢棄藥品須回收

澳網》擊敗張德培徒弟 小祖維瑞夫連3屆闖4強