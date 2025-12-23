窗簾別再亂洗！日達人親授清潔4步驟 脫水1分鐘就夠

清洗窗簾是一個大學問。（示意圖，翻攝Pexels）

家中窗簾天天開闔，看似乾淨其實早已吸附大量灰塵、塵蟎與異味，若長時間未清洗，不只影響空氣品質，也可能成為過敏原來源。不少人習慣直接把窗簾丟進洗衣機，卻常洗到縮水、變形。日媒《FNN》報導，日本洗衣達人「洗衣哥Shunpei」提醒，窗簾清洗關鍵不在用力洗，而是掌握正確方法，尤其「脫水只要1分鐘」。

清洗前真的能下水嗎？

達人指出，第一個重點是先確認窗簾布料狀況。窗簾長期曝曬在陽光下，纖維容易老化，除了查看洗滌標示是否可水洗，也可輕輕拉扯布料測試強度。若手感脆弱、出現撕裂聲，就不建議清洗，以免一洗就破。

第二個重點是別再直接丟洗衣機。相較於攪動力強的機洗，浴缸浸泡更溫和，也更能保護布料。將浴缸注入約42度溫水，加入1平匙鹼性洗衣粉，搭配粉狀氧系漂白劑攪拌溶解。需注意深色窗簾避免使用漂白劑，以免褪色，蕾絲材質則務必裝入洗衣袋。

為什麼一定要先浸泡？

第三個重點在於浸泡時間。將窗簾完整浸入溫水中靜置30至60分鐘，溫水能帶出纖維深層的陳年汙垢與異味，水色往往會迅速變得混濁。浸泡後，多數髒污已自然脫落，達人建議以手洗方式輕柔清洗，再反覆換水沖洗至清澈，降低拉扯造成的傷害。

最後也是關鍵的一步，就是脫水時間控制。達人強調，洗衣機脫水只需設定1分鐘即可，時間過長容易產生難以消除的皺褶。脫水後趁窗簾仍半濕，直接掛回軌道或衣架，利用布料本身重量自然拉平晾乾，不僅減少皺摺，也能讓窗簾恢復清爽氣味。

