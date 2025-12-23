窗簾別直接丟洗衣機 達人教清潔4步驟 洗完煥然一新

窗簾是打掃家裡經常忽略的地方，想起來時上面通常已經累積一堆灰塵及髒汙，不過許多民眾都不知道該如何清洗窗簾，對此日本洗衣達人教大家，在浴缸內倒入約40度的溫水，並加入一匙洗衣粉；接著將窗簾拆下來，浸泡在水中30分鐘至1小時；再來可以手洗或丟進洗衣機洗；洗完脫水約1分鐘，最後晾乾就完成。

日本洗衣達人「洗衣哥Shunpei」從事洗衣事業長達10多年，他曾在YouTube頻道上傳影片，教民眾如何在家自己清洗窗簾，首先要查看窗簾上面的洗滌標籤，確認是否可以水洗。

Shunpei表示，窗簾長期掛在窗邊，暴露在紫外線下，因此耗損速度比想像中還快許多，將窗簾拆下來後，若出現撕裂的痕跡，那麼清洗後肯定會損壞得更嚴重，這樣就不建議清洗。

Shunpei說，若窗簾的狀態正常，可以先在浴缸或大臉盆中倒入40度左右的溫水，並加一匙洗衣粉，如果是淺色的窗簾，可以視情況加一些漂白劑；接著將窗簾浸泡在水裡30分鐘至1小時，泡完後髒汙大致已去除；再來可以用手搓揉清洗，或是裝入洗衣袋丟進洗衣機洗。

洗完後脫水約1分鐘，最後輕輕甩一甩，再掛起來晾乾。Shunpei說明，在窗簾微濕、有點重量的狀態下，可以撫平皺褶，晾完後就變得平整。

