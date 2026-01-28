窗簾到底該怎麼洗？達人曝SOP：加「1物」髒污全溶出 越久不洗越快壞

家事達人陳映如近日在臉書分享洗窗簾的撇步，加入「過碳酸鈉」浸泡，水秒便墨汁，髒污全溶出。圖／翻攝自陳映如臉書

農曆春節將至，不少民眾趁著天氣放晴開始著手居家大掃除，其中，「窗簾」往往是許多人容易忽略的清潔死角，總認為窗簾只是掛在窗邊，沒有直接接觸髒污，應該不需要太常清洗。然而，素有「生活魔法家」之稱的家事達人陳映如近日在臉書打破了這個迷思，她分享自己拆洗窗簾的實測過程，驚人的「黑水」畫面讓她一點也不意外，她也親授清洗SOP。

窗簾是家中吸塵器！加「過碳酸鈉」泡水 髒污秒溶出

陳映如表示，趁著前幾天陽光露臉，她陸續將家中的窗簾拆下來清洗。她坦言，窗簾的清潔確實常被忽略，大眾普遍心態是「它就掛在那邊，應該不會太髒吧？」但事實證明這完全是錯誤觀念。

為了徹底清潔，她在清洗前先使用這幾年很紅的清潔神物「過碳酸鈉」進行浸泡，沒想到才泡了沒多久，「水就變成一桶黑黑的汙水」。她解釋，窗簾長期掛在窗邊，就像一張巨大的濾網，不斷吸附戶外的灰塵與廢氣，加上許多家庭可能好幾年才洗一次，會洗出如此驚人的髒污其實「一點也不意外」。

達人親授清洗SOP：機洗最方便

針對許多民眾不知該如何清洗窗簾，陳映如也大方分享她的清潔撇步。她表示，只要確認窗簾材質可以水洗，基本上「直接放進洗衣機」清洗即可，省時又省力。

陳映如提醒，窗簾建議「1年至少要洗1次」。示意圖／取自freepik

至於洗完後的晾乾方式，她依照窗簾厚度給出了不同的建議：

紗簾（薄款）：脫水後可以直接掛回窗桿上，利用自然風乾即可，因為材質輕薄，乾的速度非常快，還能省去晾曬空間。

遮光布、厚重窗簾： 洗好脫水後，建議先掛在室內，並開啟除濕機加速乾燥，等到完全乾透後再掛回去比較保險，避免因潮濕而發霉。

迷思破解：越不洗越容易壞

許多人不敢洗窗簾是擔心洗了會變形或破損，但陳映如提醒，窗簾建議「1年至少要洗1次」，如果不定期清洗，累積在上面的灰塵與髒污反而會侵蝕布料，導致纖維受損、脆化，這才是縮短窗簾使用壽命的主因。

最後她也強調，動手前務必先查看窗簾上的洗滌標籤，確認是否為「可水洗」材質，若標示只能乾洗，或是特殊的昂貴布料，則建議送交專業洗衣店處理，以免洗壞了心愛的軟裝。



