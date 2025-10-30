窗簾布條變裝秀 展現自信環保態度

萬聖節，是孩子們最期待的節日之一。在美國加州核桃，慈濟人文學校用一場別開生面的環保萬聖節活動，把「變裝」變成了一場親子同樂、愛地球的環保行動。

校園驚見木乃伊，一出場，超吸睛 ! 萬聖節，變裝活動成了親子同樂的環保行動。

核桃慈濟人文學校學生 彭昱敦：「昨天突然想到要做木乃伊，然後就跟我媽媽說。」

彭昱敦的媽媽 王怡茹：「他要弄木乃伊，因為我家之前爸爸買錯了一塊窗簾，但都沒有用過 因為白色， 我說爸爸怎麼會買這個，不知道幹嘛 這不好，所以我就想說 既然都沒用，也不能退貨嘛 因為過期不能退，我今天一早起來把它裁成一條一條的，然後就幫它纏成這樣子。」

這是加州的核桃慈濟人文學校，別開生面的環保萬聖節，讓歡笑與創意在校園裡炸開！小朋友們打扮得有模有樣，帶隊走秀的老師讓孩子從裝扮認識資源再利用，不製造垃圾。

核桃慈濟人文學校老師 潘玫樺：「環保的主題，我是用一個紙箱子來做一個甜甜圈，然後上面是用吸管，我們用過不要的吸管，來做它的那個裝飾。」

核桃慈濟人文學校校長 張朝宏：「我們鼓勵他們穿著環保的裝扮來化妝，那今天的我們車子的布置，還有遊戲 也都是盡量用環保材質，讓小朋友他們能玩得高興，然後也對地球不要再製造太多垃圾。」

小朋友們不只打扮用心，也勇敢展現自己，用最繽紛的方式，體會著愛地球的大道理。

