窗簾綑綁小模、嘴中塞襪子送命 男友拍照傳房東辯稱「中邪」

台北市中山區租屋處驚傳命案，一名26歲的小模遭男友用窗簾綑綁、嘴中還塞滿襪子，離譜的是，男子還把畫面拍下來傳給房東看，甚至說不用報案，女模最後送醫不治，警方在屋內不但搜出毒品，嫌犯還供稱女友因為中邪，才會綑綁固定，是否涉及殺人檢警將持續追查。

女遭窗簾綑綁、襪塞嘴 男友拍影片傳給房東

台北市中山區發生驚悚命案，林姓嫌犯在租屋處用窗簾把女友綑綁起來，還在她的嘴巴裡塞滿襪子，甚至拍下影片傳給房東說「不用報案」，房東嚇壞果斷報警。

廣告 廣告

員警到場發現屋內亂糟糟，桌上明目張膽擺著毒品K煙，警方搜索到一半又發現垃圾桶還藏有19包毒品咖啡袋，一驗發現是二級毒品安非他命。

此外，林男女友當時已經昏迷倒地，送醫搶救後仍宣告不治，林男離譜辯稱是因為中邪才會把她綑綁固定，最後被逮捕送辦。

林嫌將女友用窗簾綑綁、嘴巴塞襪子。圖／台視新聞

鄰居透露，房東有請嫌犯要搬離，表明不要再租他，但嫌犯他們好像不願意搬。

女模離奇亡男友涉重嫌 親友控女曾被餵毒

據了解，死者在社群平台上是個小有名氣的女模特兒，親友接獲死訊，痛批凶嫌曾拿女友的戶頭去詐騙，還把錢騙光，再把人囚禁餵毒，貼文一出，嫌犯IG被灌爆，網友留言「殺人不用出來面對嗎」，還有人痛罵「只會吃毒打女人的廢物」。

女模親友爆料嫌犯曾詐騙女友錢、餵毒給女友。圖／台視新聞

中山分局建國派出所副所長鍾佳宸表示，本案依毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦。

法醫解剖相驗發現，死者體內有多重藥物導致器官衰竭休克死亡，而這名林姓嫌犯平時從事八大行業當男模，是否涉及殺人罪嫌，檢警正深入追查。

※台視新聞提醒您，保護自己、遠離毒品

台北／蔡長育、楊文豪 責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

男遭挖喉驅邪亡！ 父母弟最重判3年半定讞

詭！墾丁畢旅5學生 昏迷送醫喊「看見阿飄」

女治療癲癇大腦植入電極 還大幅緩解強迫症