窗簾綑綁小模、嘴中塞襪子送命 男友拍照傳房東辯稱「中邪」
台北市中山區租屋處驚傳命案，一名26歲的小模遭男友用窗簾綑綁、嘴中還塞滿襪子，離譜的是，男子還把畫面拍下來傳給房東看，甚至說不用報案，女模最後送醫不治，警方在屋內不但搜出毒品，嫌犯還供稱女友因為中邪，才會綑綁固定，是否涉及殺人檢警將持續追查。
女遭窗簾綑綁、襪塞嘴 男友拍影片傳給房東
台北市中山區發生驚悚命案，林姓嫌犯在租屋處用窗簾把女友綑綁起來，還在她的嘴巴裡塞滿襪子，甚至拍下影片傳給房東說「不用報案」，房東嚇壞果斷報警。
員警到場發現屋內亂糟糟，桌上明目張膽擺著毒品K煙，警方搜索到一半又發現垃圾桶還藏有19包毒品咖啡袋，一驗發現是二級毒品安非他命。
此外，林男女友當時已經昏迷倒地，送醫搶救後仍宣告不治，林男離譜辯稱是因為中邪才會把她綑綁固定，最後被逮捕送辦。
林嫌將女友用窗簾綑綁、嘴巴塞襪子。圖／台視新聞
鄰居透露，房東有請嫌犯要搬離，表明不要再租他，但嫌犯他們好像不願意搬。
女模離奇亡男友涉重嫌 親友控女曾被餵毒
據了解，死者在社群平台上是個小有名氣的女模特兒，親友接獲死訊，痛批凶嫌曾拿女友的戶頭去詐騙，還把錢騙光，再把人囚禁餵毒，貼文一出，嫌犯IG被灌爆，網友留言「殺人不用出來面對嗎」，還有人痛罵「只會吃毒打女人的廢物」。
女模親友爆料嫌犯曾詐騙女友錢、餵毒給女友。圖／台視新聞
中山分局建國派出所副所長鍾佳宸表示，本案依毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦。
法醫解剖相驗發現，死者體內有多重藥物導致器官衰竭休克死亡，而這名林姓嫌犯平時從事八大行業當男模，是否涉及殺人罪嫌，檢警正深入追查。
※台視新聞提醒您，保護自己、遠離毒品
台北／蔡長育、楊文豪 責任編輯／張碧珊
更多台視新聞網報導
男遭挖喉驅邪亡！ 父母弟最重判3年半定讞
詭！墾丁畢旅5學生 昏迷送醫喊「看見阿飄」
女治療癲癇大腦植入電極 還大幅緩解強迫症
其他人也在看
女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警
社會中心／王毓珺 吳培嘉 台北報導台北市發生一起離奇命案！在中山區，有一名26歲的網紅模特兒，陳屍在租屋處，離奇的是，案發時，只有男朋友在場，男友卻不報案，反而是拍下女模的嘴巴塞著襪子，雙手被窗簾綑綁的影片，甚至把影片傳給房東，說自己很忙、不想報警，後續，警方在屋內發現大量毒品，當場將死者男友依毒品罪逮捕。大批員警，在屋內將一名男子團團圍住，因為這裡發生命案，死者是男子的女友，警方更是在房裡，發現大量毒品。光是垃圾桶裡面，就找到19包使用過的毒品咖啡包，警方懷疑穿著粉色上衣的死者男友，涉有重嫌，當場將他逮捕。女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警（圖／民視新聞）附近住戶：「救護車來啊急救，警察也有來，急救很久，他（送）去醫院警察也有再來。」民視記者王毓珺：「情侶檔租屋的地點，就在榮星花園附近，但是案發時男友並沒有報案，而全案會曝光，就是因為男友拍下女友生前昏迷的畫面，傳給房東。」警方初步調查，26歲的死者洪姓女子，是一名網紅模特兒，精緻五官、甜美笑容，吸引大批粉絲關注，她從屏東北上打拚，卻離奇喪命，涉有重嫌的林姓男友，疑似在八大行業上班，有毒品、詐欺、傷害等前科，因為毒駕入監服刑，案發時，他拍下女友，嘴巴咬著襪子，雙手被窗簾綑綁，將影片傳給房東，表示自己很忙，不想報案，後續供稱，覺得女友一直抽搐，很像中邪，才會用窗簾綁住，固定雙手。女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警（圖／民視新聞）附近住戶：「好像是分租的，是不是人家好像有請他要搬離，不要再租他了，他們好像不願意搬還怎樣，是常常吵架呢還是說不付房租，可能要問屋主。」儘管案發當下，只有男友在場，但檢警沒有直接證據，能證明他跟命案有關，只能先依毒品罪嫌移送，至於男子是否和女友的死有關，檢警還要調查。原文出處：女模「嘴塞襪.窗簾綁手」離奇死亡！男友顧拍片：不用報警 更多民視新聞報導男子傳「女子綑綁片」給房東！被逮竟詭喊這4字女模離奇死亡！男友只顧錄影「嘴塞襪、窗簾綑綁」稱她中邪女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警民視影音 ・ 20 小時前 ・ 7則留言
女模離奇死亡！男友只顧錄影「嘴塞襪、窗簾綑綁」稱她中邪
社會中心／綜合報導台北市中山區近日發生一起令人震驚的離奇命案，一名26歲女模特兒在租屋處突發昏迷，最終經送醫確認死亡。事件之所以曝光，是因房東收到同居男友林姓男子傳來的影片，畫面中女模特兒已經完全昏迷，但林男卻未立即報警，引發外界高度關注與親友質疑。警方已依毒品罪將林男送辦，並對他實施限制住居，針對女模死亡原因及男友涉案情形，仍在進一步調查中。民視 ・ 22 小時前 ・ 3則留言
王識賢遭爆放鳥婚宴演出！新人氣炸討違約金 經紀人回應：第一時間就回絕了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導男星王識賢無論在樂壇還是影視界表現都相當亮眼，近年來更因電影《角頭》系列再度走紅受到關注。不過，日前網上突然有一名...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 4則留言
冒充SWAG員工街頭獵豔 開價「2.5萬求問卷」騙砲下場曝光
新北市1名郭姓男子為滿足個人私慾，去年（2025年）3月間，陸續向2名女子佯稱自己為影音串流平台SWAG之工作人員，以「問卷調查」為藉口卸下2人心防，接著開出2萬5000元的高價誘惑，誘騙女子進行性交易及拍攝影片，得手後隨即落跑賴帳，法院審理後，依兩項詐欺得利罪，判處郭男有期徒刑10月及6月，並沒收作案手機，另追徵犯罪所得共5萬元。可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
日本「黑白配情侶」竟是大蛇丸！他甜喊：跟喜歡的人好舒服
娛樂中心／周希雯報導YouTuber大蛇丸從團體「狠愛演」發跡，創出「耶～」、「我誰？我瘋子」等洗腦口頭禪，憑藉親民態度吸引破百萬人訂閱。母胎單身31年的他，2024年驚喜宣布有女朋友、至今仍穩定交往中，雖然大蛇丸從未公開愛人的模樣，不過近日無預警曬出正面照放閃，吸引一票網友朝聖並祝福，「好強的閃光！」民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
超強SIM卡煉金術！2噸煉出191g黃金 成本、工序曝光…網驚呆：拜師學藝
黃金飆漲，買不起就自己提煉！近日一名中國廣東男子po出一段影片，引發中國網友跪拜。因為男子用一堆SIM卡晶片廢料，經過一系列複雜工序後，成功煉出191.73克黃金，按當前金價計算價值超12萬元人民幣（約新台幣50萬元）。男子事後受訪表示，並非單純從SIM卡，而是總共來自近2噸的電子設備晶片類鍍金廢棄物。太報 ・ 23 小時前 ・ 1則留言
殺人犯「獄中開直播」7分鐘狂撈86萬！牢房奢華陳列全曝光
世上竟有如此囂張之人！阿爾巴尼亞男子梅里扎伊（Eugert Merizaj）因犯下殺人罪遭判處32年有期徒刑，未料他竟在獄中違規使用手機，甚至透過 TikTok 開直播，短短7分鐘內就吸金近2萬英鎊（約新台幣86萬元），而他的牢房宛如私人娛樂室，不僅擺放音響與遊戲機，還腳踩名牌球鞋、抽著電子菸，畫面曝光引發外界譁然。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
快訊／沒家屬察覺！桃園藝文特區「女子清晨穿紅衣墜樓」 當場身亡...嚇壞路人
桃園市藝文特區稍早傳出墜樓事件，一名年約57歲的婦人從社區大樓高處墜落，民眾發現後立即通報警消，但救護人員到場時，婦人已明顯死亡。警方初步了解，死者為該社區住戶，至於實際事發原因與經過，仍有待進一步調查釐清。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
有片／IKEA中國大撤退引爆亂象？ 門市熄燈前夕上演「搶貨全武行」
瑞典家具零售巨頭IKEA月初震撼宣佈，將於2月2日正式關閉位於中國上海、廣州及天津等地的7家大型倉儲式賣場，以應對日益嚴峻的經濟挑戰並調整營運策略。然而，隨著關店消息傳出，網路上流出影片卻揭露了這波撤退潮背後混亂的一面。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 7則留言
蔣萬安PO「Alex登頂照」挨批蹭 賈永婕：謝謝市長幫忙
攀岩傳奇艾力克斯成功徒手登頂，歷史性一刻讓世界看到台灣，台北市長蔣萬安直呼這是一項結合勇氣、專業與高度專注的壯舉，讓人看得目不轉睛，不過貼文一出引來網友留言批評是收割，但台北101董事長賈永婕親自現身...華視 ・ 4 小時前 ・ 1則留言
孫生老媽又惹事! 偷店家名牌包 落網瞎扯:眼睛開刀看不見
社會中心／洪巧璇、黃啓豪 新北報導網紅孫生的媽媽又惹事！26號下午1點，她到新北市淡水一間鍋燒意麵店用餐，趁店員不注意，偷偷潛入店家儲藏室，偷走老闆的名牌包以及2千元財物，當場被抓包，沒想到她卻和警方供稱，自己眼睛開刀看不見，不知道拿了什麼，最後仍被警方依竊盜現行犯逮捕。員警vs.報案民眾：「錢包，原本包包放在裡面。」穿著羽絨外套的婦女，手靠在桌上撐著頭，她偷竊被逮個正著，警方到場也沒怕，一副若無其事的樣子，這名女子就是網紅孫生的媽媽。26號下午1點多，孫姓竊賊來到新北市淡水區中山北路上，一間新開的鍋燒意麵店用餐趁業者不注意，偷偷跑進去店家儲藏室，偷走餐廳老闆的名牌包，以及包包內共計2千元的財物，民眾報警後，孫生的母親，竟和警方瞎扯說自己眼睛開刀看不見，不知道拿了什麼。孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見（圖／民視新聞）孫生媽媽偷的就是這顆台幣5萬8千多元的Gucci貝殼包，而抓包孫媽偷竊的，就是站在她旁邊，穿著藍色帽踢男子，他是"半導體千金"張喬菲的先生，王元，也是他親眼目睹孫媽的偷竊行為，才見義勇為，幫忙抓賊。淡水分局水碓派出所所長周名鴻：「趁隙潛入店家儲藏室竊取店員包包，準備離去時遭民眾發現攔下並報警，依竊盜現行犯將其逮捕。」孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見（圖／民視新聞）孫生的媽媽早就不是第一次偷竊，卻屢勸不聽，母親一再惹麻煩，也讓孫生相當無奈。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見 更多民視新聞報導罷王美惠連署涉造假 國民黨嘉義市黨部11人被起訴最新／涉掏空台鹽綠能公司4億 陳啓昱遭押逾1年1200萬交保桃園驚傳「紅衣女墜樓」頭顱破裂身亡！民俗專家示警1事民視影音 ・ 14 小時前 ・ 2則留言
LINE Pay載具刷整年沒中過！ 他做錯一步驟錯愕：我是呆瓜
近期發票獎號公布，可以說是幾家歡樂幾家愁，不過一名網友前天（25日）就發文分享，自己刷了一整年的LINE Pay，直到最近才發現「從未中獎」的實際原因，直言：「我就是那個呆瓜。」中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 4則留言
昔赴中國直播帶貨！小甜甜被目擊「悄返台」私下近況抖出
娛樂中心／綜合報導女星小甜甜（張可昀）與前夫宋晉賢離婚，曾離開台灣、搬到中國廈門直播帶貨賺錢，當時開箱新家時一度被以為定居中國，不過事後傳出成效不佳，已悄悄返台。對此，近期有民眾在西門町停車時，剛好目擊到小甜甜蹤影，暌違許久的真實近況也隨之曝光。民視 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
被指與謝和弦吸毒、性行為…陳芳語怒告Keanna 檢方「不起訴」：難以查證
女星陳芳語提告碰壁！因為2024年4月間，歌手謝和弦前妻「Keanna」戴一軒發文爆料，稱陳芳語跟謝和弦在錄音間發生性行為、抽大麻。陳芳語氣炸提告，士林地檢署近日偵結，認定戴一軒貼文未指名道姓，且內容涉及個人恩怨，相關事實難以查證，因此給予不起訴處分。太報 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
Lulu「浴巾包頭」送客！搞笑造型流出 賓客全驚呆
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，聚集許多明星到場祝福。兩人的婚禮效果滿分、亮點十足，Lulu最後更以「浴巾包頭」模樣送客，畫面曝光後令網友全笑翻。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10則留言
王子捲不倫戀停工！照常出席公司尾牙 現況曝光
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導王子（邱勝翊）去年遭范姜彥豐爆料與妻子粿粿婚內出軌，事後王子已經發文道歉並表示與粿粿「確實有越界」而他所屬經紀公司...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 46則留言
北市榮星花園旁女模陳屍租屋處 男友「只顧拍影片不報警」惹眾怒
台北市中山區榮星花園附近驚傳離奇命案！一名年僅26歲的網紅模特兒，被發現倒臥租屋處內、失去生命跡象，整起事件因「男友第一時間不報警、只拍影片傳給房東」而曝光，引爆外界譁然，女模親友更湧入男方社群帳號怒轟：「出來交代清楚！」鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
李毓芬突登「越南雜誌」神隱多年！狂野近況網愣：以為徐若瑄
娛樂中心／周希雯報導女星李毓芬從女團「Dream Girls」單飛後，曾轉往中國發展，2022年突進軍國際推出電音風新歌，還砸300萬在金曲獎典禮「洗版播放」，但因短短1個月就衝破1億觀看數，打破周杰倫、BTS等巨星，一度被質疑買流量。不過她重磅回歸後就再無下文，淡出幕前3年多也鮮少發文，直到近期突然曬出登上越南雜誌封面，造型意外撞臉徐若瑄，意外引發另一波話題。民視 ・ 1 天前 ・ 10則留言
中國男「SIM卡提煉191克黃金」爆紅！本人證實「是真金」...真實數據曝光
中國近日瘋傳一名男子收集大量SIM卡後，從中提煉出191克的黃金，瞬間掀起全網關注。當事人接受採訪後證實，黃金確實為真金，不過並非單純用SIM卡提煉，而是來自近2噸的電子設備晶片類鍍金廢棄物。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
媽媽不易2／女團成員罹患罕見病 產後「陰道流出糞便」
張可昀（小甜甜）於2021年生下女兒，產後原本積極控制體重，卻反而愈來愈胖，甚至在停止哺乳後月經仍未恢復。她先後前往三家醫院抽血檢查，才發現產後體質出現變化，被診斷出有甲狀腺功能低下、雄性激素過盛及多囊性卵巢等問題。Ella於2012年與賴解孵結婚，婚後生下兒子勁寶...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 發表留言