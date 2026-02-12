窗簾被單洗到崩潰？家事達人點名「大掃除禁忌」：這天之後才洗絕對乾不了
農曆春節腳步逼近，家家戶戶陸續展開大掃除，然而「年前洗衣」往往是許多人最頭痛的環節。近期社群平台上出現不少網友哀號窗簾、被單、厚重外套堆積如山，甚至有人連洗三天洗衣機都沒停過，引發廣大網友共鳴。家事達人486先生提醒，年前洗衣若沒有提早規劃，不僅耗時費力，更可能因為濕冷導致衣物久晾不乾，影響過年心情。
486先生指出，許多民眾習慣在過年前一次清洗大型寢具、厚外套以及平時較少清潔的窗簾、沙發套、地墊等織品，這類物品吸水後重量驚人，且清潔程序繁瑣 。建議採取三階段規劃，優先處理天天接觸肌膚的床單、被單及枕套，再針對冬季厚外套與圍巾配件；最後才是窗簾與大型布織品。透過分批處理，不僅能降低勞動強度，也能避免洗衣機過度超載，是維持效率的關鍵。
隨著科技進步，設備效率也成為解決家事負擔的利器。486先生觀察，具備洗脫烘功能的變頻機種是多數人的首選，除了解決濕冷天無法曬衣的困擾，現在的變頻技術更兼具節能效果。此外，透過租賃方式入手大型家電的消費者比例逐年攀升，對於不想一次負擔高額支出的家庭而言，是另一種彈性選擇。
針對不便頻繁送洗的西裝、大衣或羽絨服等，也有不少家庭會利用電子衣櫥進行除臭與日常保養，能大幅減少送洗的次數與開銷。486先生特別強調，年前清潔不代表所有東西都要丟進洗衣機，應依照材質選擇合適的清潔方式，才能延長織品壽命。
再過幾天就要迎接春節，與其在小年夜手忙腳亂，不如即刻啟動分批洗衣程序，全家人安心舒適迎接新年，才是真正聰明過年。
