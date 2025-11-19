「窗花燈」點亮校園 博愛國小與東光國小、愛國國小奪下全國人氣獎

學生製作的「窗花燈」，白天吸收太陽光照後，夜晚窗花燈亮起為校園增添色彩；高雄市博愛國小師生以「藝起亮起來」為主題的創新作品，得到「一一四年中小學數位學習深耕計畫」人氣獎，融合綠能與數位科技的「窗花燈」，親師生們都說入夜後的校園變得很漂亮；博愛國小學校教室外廊面向東方，日照時間長達八小時以上，因此老師就以小太陽能板指導學生製作與設計「窗花燈」，響應善用綠能，也貼近科技與生活，同時延伸至環境空間改造。(見圖)

主辦單位今(十九)日說明，該計畫以綠能與蓄電啟發學生學習動機，將綠能的概念延伸至環境空間改造，讓學生運用綠能美化環境並增進學校的夜間照明；該課程設計使用數位軟體設計圖案，將素材進行數位裁切，結合太陽能板和光敏電阻等科技元素製作感應式窗花燈。數位軟體設計窗花圖案，運用壓克力雷切結合太陽能光伏板、充電控制器和光敏電阻等科技元素製作節能感應式窗花燈，學習使用新興科技設備，完成各式「窗花燈」，用以裝置校園走廊美化環境。窗花圖案可以配合節慶或是需求客製化，讓學生發揮各種創意，白天太陽光照後，放置在校園夜晚就會呈現各種繽紛色彩，美化夜間校園。

由廖素禎老師指導，帶領博愛國小學生設計製作的互動「窗花燈」展品，在一一四年「中小學數位學習深耕計畫」的推廣學校活動中，博愛國小以「藝起亮起來」為主題創新作品，巧妙融合綠能與數位科技，將校園空間化為互動藝術，引來參觀人潮，榮獲這次展覽大會第三名人氣獎。

一一四年度數位深耕計畫由東光國小、博愛國小與愛國國小組成計畫團隊，三校教師經常相互研討共備課程；愛國國小改造學校圖書館，東光國小強調智能校園，博愛國小在這次計畫中則以創意設計與科技結合為核心，運用壓克力雷射切割技術，以窗花造型創作燈具，再搭配光敏電阻感測器控制燈光變化。

該燈具配備太陽能板，白天儲存電能，夜晚照明，透過自行撰寫程式，學生設計了可以輸入不同指令，變換燈光樣式的功能；參觀者可即時給出燈光指令，學生則根據來賓的指令改變燈光效果，這種互動性不僅讓來賓參與其中，也展現了學生對程式語言與電路設計的熟練度。

「一一四年中小學數位學習深耕計畫」由教育部主辦，博愛國小學生依據來賓指定的燈光指令迅速調整窗花燈，來賓則被學生的技術掌握與反應速度折服，最終三校所組成的團隊在大會中獲得「前三名人氣獎」，獎項是對師生創意與努力的肯定。

展覽結束後，博愛國小將作品在校內展示，除了讓更多學生學習與互動，夜晚窗花亮起也為校園增添更多色彩；這不只是一次展覽，更是一次把科技、美感、永續理念植入校園日常的實踐。

指導老師廖素禎老師指出，在這次的計畫中，學生從綠能概念延伸到節能感應窗花燈創作，學習到數位科技的應用，展覽中學生將課堂所學根據不同的提問和對象調整回答內容和方式，將綜合應用呈現在口頭報告時，值得嘉許；AI生成應用是未來教育的趨勢，結合綠能和數位科技以及美感表現讓這次參展作品成為目光的焦點。

博愛國小校長張逸婷強調，這次「藝起亮起來」看見了學生透過數位科技與綠能實作所展現的創意與自主學習力，這正是數位深耕計畫所要培育的素養：不只是讓學生會用科技，更要他們懂得運用科技來創造、互動、改變。成果也離不開老師們的專業成長與合作，也達到持續推動教師精進、跨校交流分享、共備課程，共同推動數位教育與永續學習，共學共好。