窩心的小禮物🎄耶誕薑餅人餅乾🎄

🎄耶誕薑餅人餅乾🎄

耶誕節怎可少了這個可愛的薑餅人Gingerbread Man？！ 薑餅充滿著不同的香料味：薑、肉桂、丁香等，很有耶誕節的氣味呢！這個餅乾半脆半軟身，不太甜，簡單易做，送給朋友作禮物很窩心，Merry Christmas！

食材

無鹽奶油, 80克

黑糖, 50克

中筋麵粉, 230克

鹽, 1/4小匙

肉桂粉, 1小匙

薑粉, 2小匙

蘇打粉, 4克

丁香粉, 1/4小匙

黑糖蜜/糖漿, 70毫升

雞蛋, 1個

料理步驟





步驟 1：用打蛋器打發奶油至軟身，加紅糖拌勻，再下一顆蛋及黑糖蜜拌勻





步驟 2：篩入麵粉、蘇打粉、薑粉、肉桂粉、丁香粉和鹽，拌勻成麵糰 。將麵糰分成兩份，分別用保鮮膜包好，放入冰箱最少一個小時 （麵糰是比較黏的）





步驟 3：拿出一份麵糰，放在烘焙紙上，在麵糰上灑少許麵粉，然後再在上面鋪一張烘焙紙，擀約3毫米的薄片 （＊如麵糰太濕潤，可加多點麵粉至麵糰容易控制)





步驟 4：用餅乾模具印出薑餅人，放在鋪有烘焙紙的炸盤上，放入已預熱170度C烤箱，烤約7-9分鐘。讓餅乾待在烤盤上五分鐘，再放在涼架上待涼





步驟 5：餅乾徹底待涼後，就可幫薑餅人作裝飾即成！

小撇步

*這個食譜可做約22-25塊餅乾

*餅乾待涼後放入密封盒內，可存放一星期

*如沒有各種香料，可在烘焙店買“薑餅人混合香料”

*如沒有黑糖蜜molasses, 可用糖漿Golden Syrup 代替，但味道當然有分別囉

*如想要較脆的餅乾，要擀麵糰薄一點，烤長一點時間

