「窮不能窮教育！」彰化市低收子女每人補助2千5到2萬

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化市公所今（15）日在彰化生活藝文館舉行114學年度上學期低收入戶子女教育補助費頒發儀式，共有352名學生受惠，每人補助金額從2,500元至2萬元不等，總計發放379萬元。由市公所社會課長吳澤生代表林世賢市長頒發補助，強調這項措施是保障低收入家庭子女的受教權。

為保障弱勢學生受教權，彰化市公所頒發教育補助費，352名低收入戶子女受益。（彰化市公所提供）

吳澤生在頒獎典禮上表示，雖然經濟條件有限，但受補助學生應心存善念、認真求學，將來有能力時回饋社會，幫助其他更需要的人。同時，他提醒家長及學生注意詐騙案件，近期政府普發1萬元補助，詐騙集團可能趁機行騙，務必提高警覺。

此次教育補助針對就讀國中以上的學生，分為四類：國中91人、高中職及五專前三年126人、五專後二年及二、三專11人、大學暨獨立學院、研究所124人。

吳澤生指出，彰化市公所多年財政穩健、零負債，近年累計財政結餘近20億元，在林世賢市長主政下，社會福利持續擴大，尤其關注弱勢家庭子女教育補助，保證不會中斷。他並期勉受補助學生心存感恩、努力學業，未來也能以實際行動回饋社會。