窮人家庭容易吵？ 他嘆「犯錯成本高」 網共鳴：為掛號費吼整晚





家庭的經濟條件對下一代的影響常引起討論。有網友觀察到「窮人的家庭大多數都不和睦」，並指出自己認為原因是「犯錯成本太高」，導致任何生活瑣事都可能成為衝突導火線。

該名網友在論壇Dcard上以「為什麼窮人的家庭大多數都不和睦？」為題發文，並表示自己認為，貧困家庭容易爭吵不斷的原因是因為「犯錯成本太高了」。並以家人身體不適的狀況舉例，貧困人家的家中有人生病時，其他成員往往第一個想到的是「醫療費用要花多少錢」，無法第一時間關心病人的身體情況；又比如日常買水果，如果是去有店面的水果店買而不是到菜市場的攤販買，也會被罵浪費：「菜市場水果多便宜」。類似的例子不勝枚舉，他感嘆，因為經濟能力差，所以生活中只要是需要花錢的事情，都會斤斤計較，也因此都可能成為吵架的導火索。

廣告 廣告

▼原PO指出，貧困家庭缺乏花每一塊錢都需要斤斤計較，因此許多生活瑣事都可能引發爭吵。（示意圖／取自pixabay）



他認為，「大事看不清、中事看不透、小事唸不停」是貧窮家庭常見的現象，但對於經濟較穩定的家庭，因生活瑣事產生的情緒與摩擦就容易被淡化，一家人才有能力坐下來好好談感情。最後他也認為，要擺脫經濟困境，不是有錢了才開始投資理財，而是願意開始投資理財，才有機會改善經濟狀況，為家庭關係留下更多喘息空間。

▼原PO認為，要跳脫經濟窘迫的困境，首先要有學習理財的意願，而非等到有錢了才理財。（示意圖／取自Pexels）

此貼文吸引許多網友留言討論，不少人認同原PO的說法：「有錢家和萬事興，沒錢家亂萬世窮」、「有錢人家裡不和睦有各自的問題，窮人家裡不和睦只有一個問題」，也有人補充舉例：「打破碗時，窮家庭：『你手有問題嗎？一個碗也拿不好，當爸媽的錢大風刮來的？』；稍微收入正常及以上的家庭：『拿掃把掃一掃吧，注意別割破自己的手』」，還有出身貧困家庭的網友分享自己的經歷：「小時候感冒，我爸因為花了150掛號費，吼了我整晚」、「我家也是，小時候不小心打碎東西是先暴打小孩一頓，窮的連犯錯成本都沒有，有夠可悲」、「確實，生病想到的第一件事情就是花錢，感冒了總是被罵」。

但也有網友認為，最根本的原因在於「情緒控管」，只是貧窮家庭的人比較容易情緒失控，但不代表富裕家庭就沒有這類問題：「我覺得這跟窮不窮沒有直接關係，我從小也是在這種打罵教育中長大，碗盤摔破嚇到在旁邊等著被打不敢講話，生病看醫生回家還要一邊發燒一邊被罵 （那時候掛號費才100），回話表達自己的委屈就是等著挨下一棍，但我們家在北市也有幾間不動產，目前自住的也有百坪上下，我不覺得我們算很窮困的家庭，不過家長對於小孩的教育方式更情緒化而已」。

（封面示意圖／取自Pexels）

更多東森財經新聞報導



窮到一定程度更應該生孩？ 他曝理性投資2理由：折現很難比零小

年收80萬養4孩！ 兒怨父母太窮 「比輸同學」 網炸鍋

小孩不是活著就好！ 從小只能穿阿嬤內衣 她感嘆：窮真的不要生