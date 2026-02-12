窮人經濟學生效？超值餐救了美國麥當勞，第四季營收成長5.7%超乎市場預期

跨國速食連鎖餐廳麥當勞（McDonald’s）日前公布財報，繳出優於市場預期的銷售成長，特別受惠於「超值套餐」等主題成功行銷，全球銷售成長達5.7%，比分析師原先預期好。

執行長肯普欽斯基（Chris Kempczinski）表示，麥當勞靠著重新聚焦優惠方案，推出超值特餐方案，使其得以在低收入族群擴大市占率。在經濟不確定性限制家庭預算、並壓縮主打食品與日用品零售產業營收之際，「負擔能力」已成為美國消費者最關切的議題。但高度倚賴這個方向，美國麥當勞依然面臨諸多挑戰，執行長直言2026仍將是「艱困的一年」。

《金融時報》報導指出，這家連鎖餐飲品牌財報顯示，旗下營運至少一年的門市餐廳，在2025年10至12月期間，銷售額年增達5.7%。此一表現優於華爾街分析師所預期的5.1%成長率。

根據市場研究機構Black Box Intelligence數據，美國整體餐飲產業，已連續五個月呈現成長放緩。這也是麥當勞近幾年最大挑戰，因為該品牌主力消費者群體，受到在持續通膨、薪資成長放緩的情況，被迫減少外食、也就前往速食餐廳消費次數。

肯普欽斯基表示，麥當勞透過傾聽顧客需求，並迅速採取行動，「我們成功改善來客人數，同時強化品牌在『價值』與『可負擔性』方面的評價。」

除了推出5美元（約新台幣157元）的超值餐，麥當勞還透過各種促銷活動，吸引精打細算的美國消費者回流。其中一項就是和不同領域聯名，包含去年10月、重新推出「大富翁」（Monopoly）遊戲套餐和玩具，或是推出與動畫電影「鬼靈精」（The Grinch）主角蘇斯博士（Dr Seuss）聯名的節慶套餐，同時加強在各大平台，行銷其超值優惠組合，成功站穩速食產業領先地位。

然而，除了麥當勞營收表現較佳，受到整體大環境影響，許多速食連鎖品牌的表現，幾乎都不如預期。

Chipotle剛剛透露，2025年銷售額出現下滑，成為該公司自2006年上市以來首見。而百勝集團（Yum Brands）則在上星期宣布，計畫關閉全美數百家、表現不佳的必勝客（Pizza Hut）門市。

