窮孕婦慘淪醫療人球！4醫院拒收「救護車上與子雙亡」 印尼民眾暴動

印尼一名產婦因醫療設備不足及民困緣故，遭4間醫院拒收，最終與胎中嬰兒死在救護車上。示意圖，非案件現場，廖瑞祥攝



印尼巴布亞省（Papua）近日發生一起醫療人球悲劇，一名孕婦18日出現陣痛，直奔醫院生產，因經濟貧困付不出手術費，接連被4間醫院拒收，就在前往第五間醫院的途中，她與寶寶的健康狀況急轉直下，最終一屍兩命。這起事件傳出後，民眾群起抗議，質疑醫護系統的冷漠態度促使悲劇發生，當地的省長法希里（Mathius Fakhiri）也為此震怒，下達命令要求轄區內醫院與衛生中心，未來不得因任何理由拒收病患，違者最嚴重將面臨撤職處分。

廣告 廣告

綜合外國媒體報導，此事發生在本月18日凌晨3時許，孕婦艾琳索科伊（Irene Sokoy）出現陣痛，家人趕緊將她從霍邦村（Kampung Hobong）的家用快艇送到附近的約瓦里醫院（RS Yowari），不過，院方以嬰兒體重4公斤，需剖腹，但醫院缺乏相關醫療設備而拒收。

艾琳在緊急的狀況下被轉院，第二間貝普拉地區醫院（RSUD Abepura）、第三間的迪安哈拉潘醫院（RS Dian Harapan）直接拒收，而第四間巴揚卡拉警察醫院（RS Bhayangkara）表示婦產科病房滿了，只能住高級病房，且需另外支付800萬印尼盾手術費（約台幣1.5萬），艾琳家人表示無力承擔這筆費用，醫院又將她轉到第五間醫院，後來在轉診途中，她與腹中寶寶在危急的狀況下都失去呼吸心跳，雖有隨行醫護人員急救，仍沒有挽回這對可憐的母子。

此事近日曝光後，許多印尼人為之氣憤，在網路上痛批巴布亞省省會明明醫療資源充足，竟出現窮苦人被拒收丟命的悲劇，斥責醫療體系向錢看齊，辜負救人的神聖使命，要求政府應盡快調查清楚、釐清責任，並積極改善制度缺失，「她不是死於生產困難，是死於醫院的冷漠」、「人都快不行了還要求先付手術費？」

對於民眾輿論，省長法希里也表示憤怒，「我再次提醒所有醫院、社區健康中心、醫療人員，無論任何理由都不得拒收病人，包括緊急情況。若再次發生任何拒收患者的情況，涉案的醫護單位都將受到嚴厲處分，「我一定會讓這些人得到代價，包括開除。」

更多太報報導

外國人「最愛韓式料理」排名出爐！ 第一名不是泡菜、韓式拌飯

日本大分火災連燒6天未全撲滅 餐車熱食好暖心

中國7旬老婦赴日旅遊「錢包遭機場安檢員偷走」 中媒再指治安問題