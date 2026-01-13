窮比鬼更可怕！男星為籌醫藥費「賣凶宅」 資深房仲認：這就是現實
記者宋亭誼／台北報導
Disney+ 懸疑驚悚台劇《凶宅專賣店》即將於1月16日上線。該劇由《女鬼橋》導演奚岳隆與郝芳葳導演聯手打造，集結金鐘視帝李銘順、金馬新人范少勳及陳姸霏主演，故事圍繞神祕房仲公司「義勝房屋」，透過一間間看似嚇人的凶宅，牽引出亡靈與生者的交織命運。
影評頻道《電癮好選喆》主持人簡立喆直言：「完全是我的菜！原本以為迪士尼的片一定會很『闔家觀賞』，沒想到是扎扎實實的恐怖片！」而《好·嗑電影》影評人浩克更將《凶宅專賣店》封為「今年北影的第一名！」大讚驚悚橋段「幾乎是電影等級的特效」，認為恐怖片專業戶、《女鬼橋》導演奚岳隆從前兩集就把氛圍營造得非常完整，在角色塑造上更是細膩深厚「情感渲染的很到位」喊話「看到哭！」
但《凶宅專賣店》不只是嚇人，故事在郝芳葳導演的情感渲染下更深刻人心。從業17年的知名房仲文奕夫更直呼超有共鳴，尤其范少勳飾演的「阿澤」為籌措妹妹換心手術費而投身凶宅房仲。面對為什麼做這行的疑問，文奕夫反問：「窮和鬼，哪個比較可怕？」這種現實壓力下的抉擇，正是劇中想傳達的情感核心，鬼很可怕，但人的執念與生存壓力更讓人心碎。
劇中鬼魂丟彈珠吸引注意的橋段，文奕夫直言：「我遇過的是玩燈的開關，但真的會發生這種事！《凶宅專賣店》真的有演進我的現實生活」。《凶宅專賣店》將於1月16日於Disney+獨家上線，每週五更新兩集，於2月13日完結。
